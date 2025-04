Feriadão: Paraná registra intenso movimento e quase 100% de ocupação hoteleira

O feriadão de Páscoa e Tiradentes, o maior do ano em número de folgas seguidas, foi responsável pelo movimento nos municípios paranaenses, que registraram fluxo intenso em hotéis, atrativos, restaurantes e demais serviços. Desde a Sexta-Feira Santa (18) até o Tiradentes (21), foram quatro dias consecutivos com reflexo positivo no setor do turismo paranaense.

Um dos principais serviços impactados pela movimentação de viajantes são os hotéis e meios de hospedagem. Conforme sindicatos e associações da classe, em algumas regiões, os empreendimentos registraram taxas próximas da ocupação máxima durante o feriado, como foi o caso do Litoral e Foz do Iguaçu, além de Curitiba, que teve uma ocupação superior aos 90% no período.

“Mais uma vez nossa rede hoteleira registrou altas taxas de ocupação, comprovando que Paraná está no radar dos turistas em diversas épocas do ano e por diferentes motivos”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo. “O turismo é muito importante porque gera empregos, renda e divulga nossos atrativos e municípios”, completou.

Os dados da ocupação em Curitiba são do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA). “Tivemos uma taxa de permanência de três a quatro noites, uma média alta, que mostra uma vontade dos turistas em ficar mais tempo na cidade durante o feriado. Isso impacta a hotelaria, mas também reflete em diversos segmentos, como restaurantes, transportes e afins”, explicou Karla Sottomaior, vice-presidente do SEHA.

Ainda segundo a associação, o movimento de turistas no Litoral do Paraná também foi grande, acarretando ocupação próxima de 100% nos meios de hospedagem da região no período.

“O feriado superou as expectativas dos empresários locais, com rede a hoteleira comemorando índice de ocupação que, assim como no verão, lotou os municípios. Encaramos isso como resultado dos investimentos do Governo do Estado em segurança e infraestrutura na região, tornando o Litoral mais atrativo”, disse Nelson Cotovicz, presidente da Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur).

Em Foz do Iguaçu, a rede hoteleira também beirou os 100% de ocupação, com aumento do turismo rodoviário e da busca dos vizinhos argentinos e paraguaios por hospedagens na cidade fronteiriça. É o que aponta Camilo Rorato, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares (Sindhotéis) do município.

“A preparação para esse período foi contínua, focando tanto na melhoria da infraestrutura hoteleira quanto nos atrativos turísticos, visando proporcionar sempre uma nova experiência aos turistas. Os hotéis na região têm investido em inovações para proporcionar mais entretenimento e relaxamento, como spas, atividades de aventura e opções culturais”, disse.

NO CÉU E EM TERRA– Segundo o Ministério do Turismo, a estimativa era a que mais de 2,6 milhões de pessoas viajassem em rotas aéreas no País durante o feriado prolongado. Em âmbito estadual, a forte movimentação no transporte aeroviário se confirmou nos dois principais aeroportos do Paraná.

No Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), cerca de 70 mil pessoas passaram pelo terminal, em aproximadamente 590 operações de pousos e decolagens. Enquanto no Aeroporto de Foz do Iguaçu foram cerca de 170 operações, com pouco mais de 25 mil pessoas movimentadas. Os dados são da CCR Aeroportos, que administra ambos os terminais.

No transporte terrestre, a expectativa da Prefeitura de Curitiba era de 60 mil embarques e desembarques na Rodoviária da Capital – a maior do Estado – durante o período. O movimento nas estradas também se confirmou na prática, com 440 mil veículos trafegando por trechos operados pela EPR Litoral Pioneiro, que administra 605 km de rodovias paranaenses.

Conforme a concessionária, as rodovias do Interior do Estado, entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, foram as mais movimentadas, com 285 mil veículos no período. Já entre Curitiba e o Litoral do Paraná foi identificado um fluxo de quase 160 mil veículos na BR-277 ao longo dos dias.

Confira fluxo de visitantes em alguns dos principais atrativos turísticos do Estado:

FRONTEIRA– Em Foz, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 48.546 turistas, de 75 países, durante o período. Visitantes do Brasil, Argentina e Paraguai foram destaques como líderes da lista de visitação, além de viajantes da Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Uruguai, França, China e Peru, que também estiveram em peso no local.

O parque é lar das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita como principal atrativo do Brasil e América do Sul pela plataforma TripAdvisor, em 2024. A movimentação registrada superou o número de visitantes do Carnaval de 2019, até então, o maior feriado da história do atrativo.

Ainda em Foz do Iguaçu, o Parque das Aves recebeu mais de 23 mil visitantes, sendo 76% deles brasileiros, 12% argentinos, 3% paraguaios e 1% chineses. O Marco das 3 Fronteiras também teve o maior feriadão de sua história, recebendo mais de 13 mil visitantes, nacionais e estrangeiros. Enquanto o Wonder Park, complexo turístico com atrativos inéditos no País, recebeu 5.184 turistas – crescimento de 397% na comparação com o mesmo período do ano passado.

VILA VELHA E MON– Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, o Parque Vila Velha recebeu 3.657 visitantes, número superior ao do mesmo período nos últimos três anos, quando foram registrados 1.638 (em 2024), 1.102 (em 2023) e 1.665 (em 2022). Já em Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer (MON) ficou aberto durante todo o feriado e registrou 6.409 visitantes ao longo dos quatro dias.

SERRA DO MAR– O trem que desce a Serra do Mar, ligando a Capital ao histórico município de Morretes (Litoral), registrou movimento recorde de passageiros, com mais de 9.500 pessoas durante os quatro dias de feriado. Operado pela Serra Verde Express, o passeio atingiu lotação máxima durante o feriado. "Em 15 anos de trabalho, nunca vi um movimento como este", afirmou o chefe de Trem, Silvio Goes.

Além do passeio de trem, a Serra Verde Express oferece também vários pacotes turísticos na região de Curitiba. Entre o dia 18 e 21, foram vendidos 435 pacotes de tour pela região, que inclui passeios no município de Ponta Grossa, visitas ao Caminho do Vinho em São José dos Pinhais (RMC), além de outros City Tours.