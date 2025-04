Inscrições para o concurso da Sefaz-PI encerram na terça-feira (22)

Os interessados em participar do concurso público da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí (Sefaz-PI) têm até terça-feira (22) para garantir a inscrição. Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso é uma das oportunidades mais aguardadas para quem busca uma carreira sólida no serviço público.

Ao todo, estão disponíveis vagas para os seguintes cargos: Auditor Fiscal da Fazenda Estadual, Auditor Governamental, Analista do Tesouro Estadual e Agente de Tributos Estaduais. Os salários iniciais variam entre R$ 10.042,57 e R$ 27.625,52, podendo ultrapassar R$ 39 mil com as gratificações e adicionais previstos em lei.

Foto: Reprodução/Secom Piauí

O secretário da Fazenda do Piauí, Emílio Júnior, destaca a importância do concurso para o fortalecimento da administração tributária e faz um convite aos interessados. “Estamos em um ciclo de modernização e fortalecimento institucional, e contar com novos talentos será essencial nesse processo. Incentivamos todos a se inscreverem e se prepararem. Este concurso representa não apenas uma oportunidade de carreira, mas também uma forma de contribuir diretamente para o desenvolvimento do nosso estado”, disse o secretário.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido:

R$ 200,00 – Auditor Fiscal;

R$ 180,00 – Auditor Governamental e Analista do Tesouro;

R$ 160,00 – Agente de Tributos.

As provas objetivas estão previstas para os dias 13 de julho, para os cargos de Analista e Agente, e 20 de julho, para os cargos de Auditor Fiscal e Auditor Governamental. Já a prova discursiva será aplicada no dia 21 de setembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br .