Na WTM Latin America, Paraná apresenta potencial turístico ao mercado internacional

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná e da Secretaria do Turismo (Setu-PR), promove e participa de uma série de reuniões com empreendedores, prestadores de serviços, organizadores de eventos e empresas do setor turístico, com foco em ampliar o alcance do mercado paranaense diante do trade global. Os encontros ocorrem durante a WTM Latin America, maior evento do setor de turismo da América do Sul, que acontece São Paulo (SP).

A World Travel Market (WTM) Latin América teve início na segunda-feira (14), segue até o dia 16 e espera atrair mais de 29 mil pessoas ao Expo Center Norte. Apenas nesta terça-feira (15), os paranaenses se reuniram com representantes da Expo BH, com a operadora de turismo FRT, a CCR Aeroportos, Azul Linhas Áreas, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com a plataforma online Civitatis e diversas outros players do mercado turístico global.

Além do espaço e participação em reuniões, o Governo do Estado reúne em seu estande expositores paranaenses que apresentam a rede hoteleira, gastronomia, atrativos e demais serviços do turismo estadual. Novos mapas dos segmentos de Turismo Gastronômico e Ecoturismo & Aventura , traduzidos para o inglês, também podem ser encontrados no espaço.

"Esta feira tem cerca de 30 mil pessoas conhecendo os produtos brasileiros e o Paraná está na entrada principal do Centro de Eventos em São Paulo. Estamos apresentando nossos cartões de visita para a América Latina e para o mundo”, afirmou o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos. “É mais uma ação da nossa Setu para reforçar a divulgação do Estado”.

CONTATO COM O MERCADO– Entre os temas debatidos nas reuniões estão a captação de eventos e de convenções para o Paraná, estudos para ampliação de mercado turístico e soluções para empreendimentos do setor. O encontro com a Operadora FRT teve como mote a promoção de Curitiba e Foz do Iguaçu por meio de Famtours e Roadshows, modalidades em que agentes de viagens são convidados a conhecer destinos presencialmente, facilitando a venda futura dos atrativos.

Outro encontro importante foi com a CCR Aeroportos, que administra os aeroportos Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba, e de Foz do Iguaçu e Londrina, além de diversos outros municípios brasileiros.

Graziella Delicato, gerente executiva de negócio aéreos da empresa, explica que a reunião ajudou a elucidar estratégias para captação e atração de novas rotas aéreas, nacionais e internacionais ao Paraná. "Essa foi uma oportunidade de ampliar o contato direto do Paraná com as companhias aéreas. O Estado mostrou os investimentos realizados no setor, para que novas empresas e rotas se somem às que já estão em operação. A CCR tem esse papel, de prover estrutura e ampliar o contato do destino com as empresas áreas. É um compromisso que a gente firmou com o Estado, de aumentar a oferta doméstica e internacional", disse.

ALCANCE – A WTM Latin America é um dos maiores eventos B2B (business to business, ou empresa para empresa) de viagens e turismo da América Latina. Ela é palco de oportunidades para os players conhecerem destinos e profissionais qualificados do setor. A edição de 2024 reuniu 797 marcas e expositores de 41 países. Segundo a organização, este ano deve registrar números ainda maiores, graças aos novos painéis, ampliação no número de palcos e aumento de 10% no espaço de exposições.

“A feira é um ambiente oportuno para apresentação e negociação com o mercado”, explicou Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do setor no Estado. “Em outras gestões, o Turismo do Paraná era tímido, mas agora, com os investimentos e ações do Estado, conseguimos impactar o mercado em feiras do Brasil e Exterior, chamando atenção do trade e recebendo cada vez mais turistas. O comprometimento do Paraná com o turismo é muito grande".

CODESUL – Ainda nesta terça-feira, o Paraná marcou presença na reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). Com a participação do diretor-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o encontro discutiu ações de fomento ao turismo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul.

Durante o encontro, foi assinada a ata que estabelece cooperação mútua entre os três estados do Sul e a Embratur para desenvolvimento em áreas de interesse comum, como a promoção turística, melhoria de práticas na liderança turística e expansão área do Codesul, visando aumentar a conectividade aérea da região.