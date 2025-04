Com expositores e materiais em inglês, Paraná marca presença na WTM Latin America

Teve início nesta segunda-feira (14) a WTM Latin America, um dos maiores eventos do trade turístico do mundo, em São Paulo (SP). O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Instituto Água e Terra (IAT), tem espaço de divulgação dos atrativos paranaenses, onde estão reunidos expositores e materiais promocionais. O Estado também aproveitou o alcance da feira para lançar os novos mapas turísticos do Paraná traduzidos para a língua inglesa.

Com programação intensa até esta quarta-feira (16), são esperadas mais de 29 mil pessoas no Expo Center Norte, palco do evento na capital paulista. Tendo em vista o grande número de visitantes – sobretudo estrangeiros –, foram lançados novos mapas em inglês, divulgando os segmentos de Turismo Gastronômico e de Ecoturismo & Aventura.

"Essa é uma referência de feira turística do mundo, porque é um encontro de negócios, com oportunidade de vender destinos e serviços. A WTM vem ao encontro dos planos do Estado, de promover o turismo do Paraná internacionalmente”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo. “Os novos mapas traduzidos também compõem isso, porque a comunicação é muito importante, sobretudo com o público estrangeiro”, acrescentou.

Eles mostram, de forma didática, as centenas de atrativos ligados a esses recortes, espalhados pelo Paraná. Com a tradução para o inglês, os novos mapas se somam a outros materiais de promoção turística do Estado já lançados anteriormente como o de Turismo Religioso, Náutico & Pesca, do Litoral e Noroeste paranaense, além de outras edições – algumas já em espanhol.

"É muito importante essa parceria do IAT com o turismo do Estado, porque muitos dos atrativos turísticos paranaenses também são Unidades de Conservação, refúgios ecológicos e afins. Inclusive, eles constam no novo mapa do Ecoturismo & Aventura paranaense, traduzidos em inglês, o que também ajuda a alavancar a imagem do turismo, aliado com o senso de preservação e conservação ambiental", disse o diretor de Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra (IAT), Rafael Andreguetto.

PROMOÇÃO- Os atrativos presentes nos mapas fazem parte de levantamentos e curadorias dos órgãos do turismo estadual, identificando potenciais em cada um dos segmentos. Entre os atrativos gastronômicos estão ícones como a Carne de Onça de Curitiba, as Ostras de Cabaraquara e o Barreado, no Litoral, além de vinícolas e cervejarias paranaenses e muitos outros.

Já no recorte do Ecoturismo & Aventura estão em destaque locais para arvorismo, escaladas e contemplação da natureza, como Ponta Grossa (Campos Gerais), Foz do Iguaçu (Oeste) e outros municípios e atrativos.

Petterson Gherlandi, coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da Setu, explica porque esses segmentos foram escolhidos para receber traduções. "O lançamento na WTM, a maior feira internacional que o Brasil recebe com pessoas de todo o mundo, foi planejado. Escolhemos a tradução do segmento Gastronômico e Ecoturismo & Aventura porque, enquanto estratégia de marketing, entendemos que esses são os dois segmentos em que o Paraná mais se destaca. Já tínhamos materiais em espanhol, por conta de feiras na América Latina, e agora, com essas versões em inglês, estamos preparados para atender e impactar ainda mais o público estrangeiro", explicou.

EXPOSITORES- No estande do Turismo do Paraná, é possível encontrar expositores de diferentes áreas do setor como hotéis, resorts, atrativos, gastronomia e destinos. A variedade torna o espaço um hub de conexões para os empresários e um local de descoberta para os visitantes, que têm a chance de conhecer mais dos atrativos e serviços do Paraná.

Representando a Secretaria de Turismo de Prudentópolis, nos Campos Gerais, Oksana Jadviziak comentou a importância de estar no evento. "Estamos aqui para mostrar nossos destinos e atrativos, representando o município. Ao mesmo tempo, trouxemos materiais que promovem diversos serviços privados de Prudentópolis, a Terra das Cachoeiras Gigantes. Isso é relevante para nós, porque para o turismo funcionar é necessária uma colaboração entre o poder público e a iniciativa privada", disse.

Marcia Catão, expositora da agência Entre Turismo, agradeceu por participar de mais uma feira ao lado do Estado e contou que já fez uma venda internacional nas primeiras horas de evento. "Toda vez que vamos para uma feira ao lado do Estado, nós temos retorno positivo. Hoje mesmo já fizemos negócios com um empreendedor de Dubai, nos Emirados Árabes, e marcamos uma reunião pós-evento. Percebo que a busca pelo turismo do Paraná tem aumentado, sobretudo na área corporativa e de lazer, fruto da grande divulgação que o Governo tem feito", afirmou.

WTM- A World Travel Market Latin América segue com programação intensa até a próxima quarta-feira (16). Ainda nesta segunda-feira (14) acontece o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), a partir das 19h.

A última edição da WTM, em 2024, reuniu 797 marcas e expositores de 41 países. Segundo a organização, para este ano a expectativa é de registrar números ainda maiores, graças aos novos painéis, ampliação no número de palcos e aumento de 10% no espaço de exposições.