Com adesão de 92 municípios, Rota Turística Caminhos do Peabiru avança nova etapa

O programa Rota Turística Caminhos do Peabiru tem a adesão formal de 92 municípios paranaenses. O trabalho de estruturação da rota começa justamente com a adesão dos municípios, iniciativa prevista na Lei Estadual nº 21.046 , sancionada em 2022 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A lei reconhece a Rota Transcontinental Caminhos do Peabiru como Patrimônio de Natureza Cultural Imaterial Paranaense.

Os municípios receberão oficinas de capacitação para elaboração de mapa; pesquisa cientifica nas áreas antropológica, sociológica, histórica e geográfica; e consulta pública junto à comunidade local. Ele será executado em seis etapas pela Secretaria do Turismo (Setu) e Paraná Projetos, vinculado à Secretaria do Planejamento, e também respeita as determinações do Decreto Estadual nº 8.025/2024, que instituiu o Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru com o objetivo de implementar e manter essa rota histórica.

Essa iniciativa conecta o Paraná de Leste a Oeste, incentivando o uso consciente das trilhas, a valorização das comunidades locais e o fortalecimento dos corredores ecológicos. “

Trata-se de uma rota importantíssima para o Estado, pois conta uma história, mostrando também nossa cultura e alavancando o turismo. A adesão dos municípios surpreendeu a todos, pois foi acima da expectativa”, destacou o secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos.

"Este projeto transformará um patrimônio cultural em motor de crescimento econômico, social e ambiental, por meio do turismo sustentável, preservação ambiental e valorização das comunidades locais”, complementou o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia.

ASSESSORIA ESPECIALIZADA– Os municípios que aderiram ao projeto receberão assessoria de equipe especializada pela Fundação de Apoio ao desenvolvimento Científico da Universidade Estadual de Maringá (FADEC-UEM) para a elaboração das etapas de planejamento e implementação da trilha.

A diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da Setu, Tatiana Nasser, ressalta a participação da assessoria técnica para que o projeto executivo seja feito de maneira correta pelos municípios que aderiram à Rota. “É muito importante que a elaboração do projeto executivo esteja de acordo com a legislação para que a sinalização turística possa ser incluída no Paraná + Infra”, disse.

O Paraná + Infra é um programa da Secretaria do Turismo, que tem o objetivo de qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor no estado do Paraná, principalmente com fomento.

O arquiteto da Paraná Projetos, Renato Barbizan, explica que serão realizadas ações integradas que incluem o Plano de Comunicação, o Plano de Ação por Região Turística, o desenvolvimento de um site e um aplicativo, e a formulação do Plano Funcional de Sinalização por trecho local, com a devida especificação técnica dos materiais e equipamentos.

“Também estão previstas a organização de um banco de imagens georreferenciadas por município e região, a identificação de áreas críticas de intervenção por meio de relatórios específicos e a realização de pesquisas científicas aprofundadas nos campos da antropologia, sociologia, história e geografia, consolidando uma abordagem territorial e culturalmente fundamentada para a implantação da rota”, disse.

ROTA TURÍSTICA– Caminhos do Peabiru é uma rota histórica de mais de 3 mil anos que atravessa o Paraná e vai até o Peru, conectando o Oceano Atlântico ao Pacífico. A rota é uma rede de trilhas que, somente no Paraná, totalizam 2,2 mil quilômetros e compreendem mais de 700 sítios arqueológicos. No Estado, os caminhos vão de Paranaguá a Foz do Iguaçu e foram usados por diferentes povos indígenas, como os Guarani, Kaingang e Xetá, e posteriormente por exploradores europeus, jesuítas e incas.

Os caminhos serviam tanto para o comércio e comunicação entre aldeias quanto para fins religiosos, traçando o percurso do sol e seguindo a orientação da Via Láctea.