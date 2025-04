Com apoio do Estado, operadora de turismo fará sua maior convenção em Foz do Iguaçu

Com apoio do Governo do Estado, através do Viaje Paraná, órgão de promoção do setor, a Operadora de Turismo BWT promete realizar a maior Convenção de sua trajetória em Foz do Iguaçu nos dias 26 a 29 deste mês no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu. Serão cerca de 500 profissionais reunidos na terra das Cataratas, uma das Sete Maravilhas do Mundo, e 53 parceiros comerciais e especialistas da área.

O ano de 2025 está sendo marcado como o ano das convenções de turismo no Paraná – pela primeira vez o Estado sedia eventos deste porte –, em que profissionais do trade do país todo conhecem in loco os atrativos turísticos prontos para serem colocados na prateleira de vendas.

“No mês passado, protagonizamos quatro grandes Convenções das Operadoras EHTL, Abreu, Visual Rextur, e Clube Amigos CVC. Esses eventos foram um sucesso enorme, onde todos os participantes ficaram encantados com o que o Paraná tem a oferecer aos seus clientes”, ressalta Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

A Convenção da BWT tem como tema "O turismo muda o mundo e transforma você" e vai debater as tendências do mercado, o impacto social da atividade e o papel dos agentes na construção de uma economia mais sustentável e inclusiva.

"Nosso tema deste ano reflete a essência do turismo: ele não apenas movimenta economias, mas também transforma realidades. Quando feito com responsabilidade, respeita comunidades, preserva o meio ambiente, melhora infraestruturas e gera oportunidades que vão muito além da viagem", afirma Gabriel Cordeiro, diretor-geral da BWT Operadora.

PROGRAMAÇÃO– Os participantes da Convenção BWT 2025 terão a oportunidade de integrar 30 rodadas de negócios e mais de 30 palestras e workshops que abordarão desde inovações tecnológicas até práticas de turismo regenerativo. Além de fortalecer negócios, o evento celebra os 14 anos da empresa.

"Queremos mostrar que o setor não é apenas um serviço, mas uma força capaz de promover mudanças reais. Cada escolha – desde o destino até o fornecedor – pode contribuir para um mundo mais equilibrado", reforça Adonai Arruda Filho, CEO da operadora.