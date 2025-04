Projeto formará jovens para defesa de direitos humanos nas comunidades

O projeto Jovens Defensores Populares deverá formar 1 mil jovens de diferentes regiões do Brasil para atuar na defesa de direitos humanos. Priorizando jovens de periferias, favelas, comunidades tradicionais e de baixa renda, o programa será desenvolvido em seis estados:

Pará

Pernambuco

Bahia

Rio de Janeiro

São Paulo

Distrito Federal

A iniciativa conta com a participação do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O primeiro módulo do programa foi lançado nesta sexta-feira (11), no campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Bolsa de estudo

Jovens entre 18 e 29 anos receberão uma bolsa mensal de R$ 500. Os estudos incluem formação em direitos humanos e políticas públicas, além de pesquisa, diagnóstico e ação direta em territórios, onde os jovens terão a oportunidade de identificar violações de direitos.

Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é formar uma geração de líderes comprometidos com a transformação social.