Oito municípios do Paraná têm 158 vagas abertas em cursos gratuitos sobre turismo

Estão abertas as inscrições ( AQUI ) para nove cursos técnicos presenciais ligados ao setor do turismo paranaense. Com inscrições gratuitas, são ofertadas 158 vagas, distribuídas em oito municípios de diferentes regiões do Paraná. Elas são fruto de uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), com o Ministério do Turismo, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Essa é a segunda rodada de cursos ligados ao setor ofertados neste ano pelo Ministério do Turismo, com datas definidas considerando disponibilidade de professores, infraestrutura e equipamentos. As inscrições ficam abertas até o dia 25 deste mês e necessitam o cumprimento de alguns requisitos, como renda familiar de até dois salários mínimos per capita e escolaridade.

Em Curitiba, estão disponíveis os cursos de Garçom e Condutor de Turismo de Aventura, com 15 vagas cada. Paranaguá, no Litoral, tem 15 vagas para a qualificação em Auxiliar de Cozinha. No Sudoeste do Estado, Francisco Beltrão tem 20 vagas para o curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Já no Oeste, Cascavel conta com 18 vagas para especialização em Cozinha Brasileira.

Na região Noroeste, Nova Londrina tem 20 vagas para o curso de Preparo de Hambúrguer Gourmet e Maringá tem 15 postos para Serviços de Cozinha. Em Castro, nos Campos Gerais, estão sendo ofertadas 20 vagas para a especialização em Preparo de Salgados. Em Apucarana, no Vale do Ivaí, estão disponíveis 20 vagas para o curso de Mídias Sociais para Serviços de A&B.

“Essas ações são importantes para qualificar o profissional do turismo, proporcionando às regiões uma força de trabalho com maior qualidade. Para o turismo paranaense continuar crescendo, precisamos de mão de obra preparada”, disse Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo.

A qualificação dos alunos será feita em etapas, conforme modelo do Senac. Esta segunda onda de cursos totaliza 1.840 vagas em todo o País.

Confira a descrição dos cursos ofertados pelo Ministério do Turismo no Paraná:

Garçom

Rua André de Barros, 750 – Centro, Curitiba

05/05 a 30/07 – 09h às 13h

A partir de 18 anos

Ensino Fundamental completo

(41) 3219-4827

Condutor de Turismo de Aventura

Rua André de Barros, 750 – Centro, Curitiba

19/05 a 02/09 – 09h às 12h

A partir de 18 anos / Ensino Médio completo

(41) 3219-4827

Auxiliar de Cozinha

Al. Coronel Elysio Pereira, 1191, Paranaguá

Opções: 05/05 a 05/08 – 08h às 12h ou 14/05 a 14/08 – 13h30 às 17h30

A partir de 16 anos / A partir do 6º ano do Ensino Fundamental / Menores acompanhados de responsável

(41) 3427-5901

Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2.191 – Industrial, Francisco Beltrão

05/05 a 15/05 – 14h às 17h

A partir de 16 anos / A partir do 5º ano do Ensino Fundamental / Menores acompanhados de responsável

(46) 3905-6800

Preparo de Hambúrguer Gourmet

Av. Foravante José Montanher, 576 – Centro, Nova Londrina

12/05 a 16/05 – 14h às 17h

A partir de 16 anos / A partir do 5º ano do Ensino Fundamental

(44) 3432-8750

Cozinha Brasileira

Rua Recife, 2283, Cascavel

12/05 a 16/05 – 09h às 12h

A partir de 18 anos / Ensino Fundamental

(45) 3392-1200

Preparo de Salgados

Rua Alfredo Luis de Mattos, 273, Castro

12/05 a 22/05 – 13h30 às 17h30

A partir de 16 anos / A partir do 5º ano do Ensino Fundamental

(42) 3233-8650

Mídias Sociais para Serviços de A&B

Rua Gastão Vidigal, 185, Apucarana

13/05 a 27/05 – 14h às 17h

A partir de 16 anos / A partir do 5º ano do Ensino Fundamental

(43) 3420-2800

Serviços de Cozinha

Av. Colombo, 6225, Maringá

19/05 a 05/06 – 09h às 12h

A partir de 18 anos / Ensino Médio completo

(44) 3218-5101