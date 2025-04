Curitiba e Foz do Iguaçu estão entre os destinos mais procurados para Páscoa

Curitiba e Foz do Iguaçu (Oeste) estão entre os destinos mais buscados por turistas para o feriado prolongado da Páscoa, que neste ano será celebrado entre os dias 18 e 21 de abril, englobando a Sexta-Feira Santa e o feriado de Tiradentes. O dado foi divulgado pela Decolar, uma das principais empresas do setor de turismo da América Latina, especializada na venda de passagens aéreas para todo o mundo. A lista total abrange 40 destinos, divididos entre nacionais e internacionais, com mais buscas na plataforma.

A pesquisa foi baseada na procura por pacotes de viagem nos canais digitais da plataforma, como site e aplicativo. Na lista dos 20 destinos nacionais, os municípios paranaenses configuram em 9º (Curitiba) e 10º lugar (Foz) entre os mais procurados para viagens neste período. No topo do ranking estão Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Porto Seguro (BA). Confira a listagem completa AQUI .

A Decolar apontou ainda um crescimento de 47% nas buscas por viagens para o período, em comparação com o mesmo recorte de 2024. Segundo o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, os dados indicam um aquecimento do setor e reforçam a atratividade dos destinos paranaenses, ressaltando o papel estratégico do turismo na economia.

“O resultado demonstra a força do turismo como um arranjo produtivo estratégico para o Paraná. Temos trabalhado de forma integrada com o setor privado, municípios e instituições para promover nossos destinos de forma estruturada e consistente”, afirmou. “O crescimento de 6,5% do turismo paranaense em fevereiro deste ano, acima da média nacional, mostra que nossos esforços de promoção e divulgação turística têm surtido efeito ao Estado”.

EMPRESÁRIOS CONFIRMAM– A alta demanda é confirmada pelo Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), que aponta taxas expressivas de ocupação hoteleira no Estado. Em Curitiba, a taxa média de ocupação prevista deve chegar a 80%, enquanto Foz do Iguaçu espera superar os 90%.

Segundo a vice-presidente do SEHA, Karla Sottomaior, empresários do ramo hoteleiro estão empolgados com a demanda turística para o período. Ela também aponta que a oferta do Paraná em feiras nacionais e internacionais do turismo têm contribuído significativamente para o fortalecimento do setor.

“A ocupação elevada é resultado de um trabalho contínuo de promoção do Estado como destino, fruto dos esforços da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná. Temos observado um crescimento no número de viajantes de fora ocupando nossos hotéis durante a Páscoa. A expectativa agora é que o fluxo de visitantes internacionais em Curitiba, Foz do Iguaçu e no Litoral siga em crescimento ao longo de todo o ano", afirmou.

EXPECTATIVAS– Além dos destinos estaduais que configuram na lista da Decolar, no Litoral do Paraná a expectativa também é de forte presença de turistas, nacionais e estrangeiros, durante o período de Páscoa. A demanda deve ser impulsionada pela proximidade com países vizinhos, novas rotas aéreas internacionais com destino ao Paraná e a divulgação do Estado no Exterior.

Para o presidente da Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur Litoral), Nelson Cotovicz, o feriado vai aquecer o comércio. “As empresas estão com grande expectativa pelo movimento que teremos no feriado, com hotéis registrando lotação máxima e boas vendas nos estabelecimentos. Estaremos preparados para atender todos os turistas que vierem aproveitar o nosso Litoral”, afirmou.

DECOLAR– A Decolar atua há 25 anos na indústria do turismo por meio da tecnologia, com atuação em 19 países e atendimento a mais de 30 milhões de clientes. Os estudos e levantamentos sobre o período de Páscoa foram realizados pela plataforma entre os dias 18 e 21 de março de 2025, em comparação aos feriados de abril de 2024.

Além de Curitiba e Foz do Iguaçu, entre os destinos nacionais mais buscados estão: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Recife (PE). No cenário internacional, os locais mais procurados incluem Paris (França), Punta Cana (República Dominicana), Orlando (EUA), Cancún (México), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Lima (Peru) – os três últimos destinos têm ligação aérea sem escalas, conectando as cidades diretamente ao Paraná, por meio do Aeroporto Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba.