Turismo religioso é o terceiro segmento com maior oferta de atrativos no Paraná

A busca pela fé e a espiritualidade tem levado cada vez mais brasileiros a locais considerados sagrados. Ponto para o Paraná, que conta com vasta oferta de atrativos ligados ao turismo religioso. O segmento é um dos mais procurados por viajantes no Estado e o terceiro com o maior número de atrativos, atrás apenas do turismo cultural e do ecoturismo.

Os dados foram apresentados pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) durante o 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, em Foz do Iguaçu (Oeste), que seguem com atividades até esta quinta-feira (10).

Dos 2.150 atrativos catalogados em todo o Estado, 494 são religiosos e estão distribuídos por todas as regiões. Um painel do mapeamento da oferta turística do Paraná também foi apresentado aos participantes do fórum, com objetivo de mostrar em detalhes os atrativos, levando em conta os segmentos de oferta e a aderência ao mercado.

“O segmento religioso é um dos mais importantes ao Estado, porque ele não envolve apenas o conhecimento das diversas expressões da fé, abrangendo também a cultura, gastronomia, arquitetura, história e muitos outros componentes que sustentam o turismo religioso. A grande oferta de atrativos traz retorno positivo ao setor, criando empregos, gerando renda e dando destaque aos municípios”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

O Fórum de Turismo Religioso é promovido pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, gerenciado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), com apoio de outras organizações.

Ao longo da programação, que teve início na terça-feira (8), foi ofertada uma série de visitas guiadas por atrativos religiosos do município , passando pelo islamismo, budismo, cristianismo e pelas religiões de matriz africana.

Com sede principal na Mesquita Omar Ibn Al Khattab, é a primeira vez que o Fórum Paranaense de Turismo Religioso é realizado em local de matriz islâmica. Além dos diversos atrativos turísticos de lazer e entretenimento, Foz do Iguaçu possui 450 locais de culto, entre mesquitas, igrejas, templos e terreiros, o que faz da cidade uma referência no assunto.

OUTROS EXEMPLOS– Durante o painel, também foram apresentados outros destinos paranaenses que registram crescimento na busca e nas atividades ligadas ao segmento. Itaipulândia, também no Oeste, recebeu mais de 90 mil fiéis em 2024, um aumento de 124% na comparação com 2019. A cidade possui a maior estátua de Nossa Senhora Aparecida no Sul do País, com 26 metros de altura. Itaipulândia também integra a Rota da Fé, que compreende os municípios de Entre Rios do Oeste, Santa Helena, Missal e Medianeira.

Lunardelli, no Norte do Paraná, é outro destino turístico religioso consolidado. O município, com pouco mais de 5 mil habitantes, recebe cerca de 400 mil turistas por ano para visitas aos atrativos, como o Santuário Santa Rita de Cássia e a Gruta Santa Rita. Também foi palco do 6º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, em 2024.

PROGRAMAÇÃO– Nesta quinta-feira (10) o fórum encerra as atividades com uma extensa programação. Pela manhã com uma série de debates na Mesquita, rodadas de negócio no período da tarde na Catedral e Show de encerramento com a Banda Rosa de Saron, no Gramadão da Vila A, a partir das 19h. A entrada para o show é gratuita, mas sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado ao projeto Sesc Mesa Brasil.

Para o coordenador do Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, Eliseu Rocha, o Estado já percebeu a importância do segmento e vem se estruturando a cada dia. “O fórum é importante para o fortalecimento do setor, principalmente porque promove a capacitação, a qualificação e a promoção das atividades e rotas do turismo religioso. Estamos mapeando a oferta turística em todo o Paraná e contribuindo para a geração de emprego e renda”, comentou.