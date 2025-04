Nos EUA, Viaje Paraná mostra potenciais do Estado para operadoras de cruzeiros

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo –, segue em missão internacional com foco em divulgar o setor no mercado norte-americano. Desde o dia 7 deste mês, a equipe do órgão está em Miami, nos Estados Unidos, para participar do Seatrade Cruise Global 2025, evento que promove o contato de destinos com as grandes operadoras náuticas e de navios de cruzeiro.

Promovido entre os dias 7 e 10 de abril, o evento chega a sua 40ª edição e reúne as maiores empresas do ramo no mundo. A participação faz parte dos planos do Estado, que visa atrair turistas e posicionar o Paraná nas prateleiras mais elevadas do turismo mundial, uma vez que os Estados Unidos são um grande hub operacional e empresarial de escalas internacionais.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, afirma que foi apresentado o potencial do Litoral na recepção de cruzeiros, que já contou com duas temporadas e outras paradas a parte anteriormente.

“Estamos aqui ampliando conversas e apresentações de produtos que já tínhamos iniciado do Seatrade de 2024. Todas as principais armadoras de navios turísticos estão reunidas aqui, e pudemos tratar com operadoras como a Carnival, Costa Cruzeiros, MSC e outras que têm interesse de fazer escalas no Brasil. É uma boa oportunidade de mostrar na prática o resultado das temporadas que o Paraná recebeu nos últimos anos”, explicou.

A última edição do Seatrade Cruise Global, em 2024, foi responsável por reunir mais de 11 mil visitantes, 600 expositores de mais de 120 países, além de 70 marcas e operadoras de navios de cruzeiro em Miami. Ou seja, o evento é uma boa oportunidade de se conectar com trade mundial, atraindo novos investimentos, turistas e operações internacionais dos navios no Paraná, além de mostrar os resultados alcançados nas temporadas anteriores.

Para dimensionar a importância do evento, o Paraná recebeu no final de março o navio Scenic Eclipse, que fundeou na Baía de Paranaguá . Os mais de 200 turistas a bordo vinham dos Estados Unidos e tiveram a oportunidade de conhecer a Ilha do Mel. A embarcação é operada pela Royal Caribbean, grande empresa com sede em Miami, palco do Seatrade.

RESULTADOS ATRATIVOS– A primeira temporada de navios de cruzeiro em Paranaguá aconteceu entre dezembro de 2023 e março de 2024, com 16 paradas, nas quais mais de 39 mil turistas foram recepcionados pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), na Praça Mario Roque, e com apoio da Portos do Paraná. Ela movimentou mais de R$ 25 milhões na economia local.

A segunda temporada também teve receptivo montado pelo turismo do Estado, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Foram movimentadas mais de 19 mil cruzeiristas em 8 paradas no Litoral do Paraná. Além delas, diferentes navios de cruzeiro atracaram e fundearam em Paranaguá fora das temporadas.

“Durante o evento, nós tratamos de futuras atracações de navios de cruzeiro no Paraná, uma vez que os resultados das ultimas temporadas foram positivos e servem como atrativo para que novas operadoras nos visitem. O Estado tem feito estudos e projetos para melhorias do Porto de Paranaguá, no quesito recepção turística por via marítima, o que certamente vai aumentar o fluxo de navios e de viajantes conhecendo o nosso Litoral”, disse Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná.

MISSÃO INTERNACIONAL– O trabalho de promoção, apresentação e atração de investimentos ao turismo do Estado tem sido intenso desde o dia 1º de abril. Antes da agenda nos Estados Unidos, equipes do Viaje Paraná estiveram no México para participar do Roadshow Festival Brasil, evento itinerante que passou pela Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Confira como foi a participação do Estado no evento clicando AQUI .