Governo do Estado divulga resultado final do concurso de analista previdenciário e governamental

O Governo do Piauí publicou, no Diário Oficial do Estado, edição dessa terça-feira (8), o resultado final do concurso público realizado para os cargos de analista governamental e previdenciário do Estado. Serão ocupadas 20 vagas de analista previdenciário na Fundação PiauíPrev e outros 90 de analista governamental, sendo 45 para a Secretaria do Planejamento (Seplan) e 45 para a Secretaria da Administração (Sead). Os novos profissionais iniciam a carreira com remuneração de R$ 11.549,35.

Os candidatos nomeados passaram por prova escrita, objetiva, análise curricular e curso de formação. “Nós fizemos um planejamento com muito cuidado para que se pudesse instalar no serviço público do Estado uma nova carreira, a de analista governamental e analista previdenciário. Hoje estamos concluindo o processo de seleção desses novos servidores. É um concurso totalmente novo e a gente espera realmente alcançar muitos resultados positivos com esse trabalho que será prestado pelos novos servidores estaduais”, afirmou o secretário da Administração, Samuel Nascimento.

Nos cargos de analista governamental estão sendo contempladas várias áreas, como planejamento, gestão pública, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, de agrimensura, elétrica e tecnologia da informação.

Os resultados de todos os candidatos que realizaram as provas poderão ser acessados no site da Fundação Carlos Chagas ( www.concursosfcc.com.br ) e no Diário Oficial do Estado .