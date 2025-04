Atrativos do Paraná são destaques em publicações turísticas no Brasil e no Exterior

Em alta e atraindo cada vez mais a atenção do mercado, o turismo do Paraná foi destaque em três publicações de alcance nacional e internacional em março. O Estado marcou presença nos materiais da Azul Linhas Aéreas, da Mercado & Eventos – ambas com distribuição no País – e também na revista Brasil Já, que circula em diversas cidades de Portugal, alcançando o público europeu. O resultado é fruto dos esforços do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, em projetar os potenciais paranaenses ao mercado, dentro e fora do País.

Juntas, as publicações destacam potenciais paranaenses e destinos consolidados, como Curitiba, com vasta rede hoteleira e atrativos qualificados; Morretes, um berço de aspectos culturais e gastronômicos; e Foz do Iguaçu, com seu grande movimento turístico e exuberância das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo.

“Temos orgulho em ver o Paraná configurando em revistas, publicações, e sendo referenciado em diversos espaços que têm alcance nacional e internacional, porque isso mostra que o Estado está no patamar que ele merece, com infraestrutura, atrativos e mão de obra qualificada”, disse o diretor-presidente do Viaje Paraná Irapuan Cortes. “Além do reconhecimento, isso tudo precisa ser divulgado, contribuindo com nossa missão: atrair mais turistas, sobretudo estrangeiros, aos nossos municípios e pontos turísticos”, afirmou.

MERCADO & EVENTOS– Na publicação foram destacados pontos turísticos de Curitiba e Morretes, em especial o passeio de trem operado pela Serra Verde Express, que conecta as duas cidades por meio de um trajeto ferroviário em meio a Mata Atlântica preservada. Confira AQUI .

O passeio de trem foi eleito como um dos melhores do planeta pelo portal britânico Lonely Planet, considerado a maior editora de guias de viagem do mundo. O roteiro foi incluído na publicação de 2025 da "Amazing Train Journeys", que destaca as 60 melhores e inesquecíveis viagens de trem mundiais, com base em avaliações de especialistas de diversos países. O passeio paranaense é o único brasileiro da lista .

Também foram destaque as convenções de operadoras de turismo, realizadas na Capital e em Foz do Iguaçu (Oeste) em março, viabilizadas pelo Viaje Paraná. Além da ExpoTurismo, promovida na Capital pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), com poio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), que levou expositores, artesanato e gastronomia a um público de mais de 5,3 mil pessoas.

AZUL– Na edição 132 da revista da Azul Linhas Aéreas , a cultura e arquitetura foram escolhidas para representar Curitiba, com seus muitos atrativos que contam a história da cidade e do Paraná como um todo, além da qualidade e variedade da rede hoteleira curitibana. Em Morretes, os holofotes foram jogados à gastronomia estadual, como o Barreado, prato típico de municípios do Litoral. Novamente o passeio de trem pela Serra do Mar, ligando os dois municípios, foi mencionado.

Segundo Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express, ter o trem em destaque em publicações nacionais e internacionais coloca o Paraná no mapa global do turismo, revelando ao mundo um destino único, onde natureza, história e cultura se entrelaçam.

“Essa visibilidade não só fortalece nossa economia regional, mas também reforça a importância de preservar e valorizar experiências autênticas, que inspiram e deixam marcas profundas em quem nos visita. O trem é a prova viva de que o turismo e vivências memoráveis são essenciais para o desenvolvimento de toda a cadeia turística”, disse.

EM PORTUGAL– Na edição 14 da Revista Brasil Já , que conta com distribuição e veiculação em diversas cidades de Portugal, o Paraná esteve em destaque ao lado do Rio de Janeiro e São Paulo, como os principais portões de entrada de turistas estrangeiros no Brasil.

Em 2024, o Paraná foi o terceiro estado que mais recebeu turistas vindos do Exterior, conforme dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Entre janeiro e novembro do ano passado, 912.255 visitantes internacionais chegaram ao Estado.

O grande atrativo paranaense escolhido para a publicação foi o Parque Nacional do Iguaçu, lar das Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleito como principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma de viagens TripAdvisor. Curitiba também foi mencionada como uma capital extremamente cultural e de rica gastronomia.

“Ver o Parque Nacional do Iguaçu em destaque em publicações voltadas ao público estrangeiro é reflexo dos nossos esforços em promover esse Patrimônio Mundial Natural”, afirma Mario Macedo, CEO da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu.

“No primeiro trimestre de 2025, recebemos mais de 260 mil visitantes estrangeiros — um crescimento de 25% em relação ao ano anterior —, o que valoriza não só o destino, mas também a conservação da natureza”, completou.

MISSÃO NO EXTERIOR– O trabalho de promoção, apresentação e atração de investimentos ao turismo do Estado segue a todo vapor, com equipes do Viaje Paraná no Exterior desde o dia 1º de abril. No México, elas participaram do Roadshow Festival Brasil, evento itinerante que passou pela Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. O festival era uma oportunidade do Paraná apresentar seus potenciais, atrativos e serviços ao trade mexicano, um dos mercados turísticos que mais cresce no mundo.

De lá, a equipe do órgão de promoção comercial seguiu sua missão internacional com foco no mercado norte-americano. A equipe está em Miami, nos Estados Unidos, para participar do Seatrade Cruise Global 2025, evento que promove o contato de destinos com as grandes operadoras náuticas e de navios de cruzeiro.

Deve ser apresentado o potencial do Litoral paranaense na recepção de cruzeiros, que já contou com duas temporadas e outras paradas a parte anteriormente. Saiba mais sobre a missão internacional do Viaje Paraná AQUI .