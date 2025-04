Com movimento de R$ 50 milhões na economia, Festival de Curitiba impacta o turismo

Na edição deste ano, o Festival de Curitiba foi responsável por movimentar, de acordo com estimativa dos organizadores, cerca de R$ 50 milhões na economia criativa de Curitiba e região. As programações aqueceram os comércios, além de jogar holofotes nacionais e internacionais sobre o Paraná. O evento chegou ao fim neste domingo (6) e teve durante toda a programação apoio do Governo do Estado, além de patrocínio inédito do Viaje Paraná – serviço social autônomo da promoção turística paranaense.

Durante 14 dias, a Capital se transformou no grande polo turístico e cultural do Brasil, recebendo mais de 200 mil pessoas durante que ocuparam teatros, praças, ruas e espaços alternativos. Ao todo, foram realizados mais de 350 espetáculos e apresentações em 70 espaços dedicados à cultura.

Durante o evento aconteceu também a terceira edição da Rodada de Conexões, posicionando o Festival de Curitiba como uma plataforma de negócios e articulação cultural, por meio do fomento de novas peças e networking entre profissionais e empresas do ramo cultural. Foram mais de 70 participantes registrados e 380 oportunidades de negócios geradas, com estimativa de movimentação entre R$ 14 milhões e R$ 18 milhões nos próximos meses.

“O setor cultural é um dos pilares do turismo, seja no aspecto dos negócios e eventos, quanto da própria identidade paranaense. Ele aquece a economia dos municípios e acaba atraindo visitantes, trabalhadores e demais pessoas envolvidas naquele meio. É turismo, porque movimenta os hotéis, restaurantes, atrativos e alavanca a imagem do Estado”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

“A cultura e o turismo caminham juntos e se fortalecem mutuamente. Quando um festival deste porte acontece, estamos também apresentando o Paraná ao Brasil e ao mundo. Cada peça assistida, cada prato saboreado, cada ponto turístico visitado representa um ciclo virtuoso de desenvolvimento. A arte atrai, motiva e prolonga a estadia dos visitantes, consolidando nosso Estado como destino turístico-cultural de excelência”, ressaltou a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

IMPACTO NO SETOR– Os reflexos positivos também foram celebrados pelos sindicatos e associações ligadas ao setor do turismo. Durante uma parte da programação, a rede hoteleira chegou a registrar quase 100% de ocupação devido a diversos eventos que aconteciam na cidade, entre eles, o Festival de Curitiba.

“Graças ao apoio e iniciativas vindas do poder público, há um incentivo para que Curitiba esteja na rota de grandes eventos e programações. É necessário que tenhamos cada vez mais festivais deste porte, porque eles geram emprego e renda a diversos setores”, disseFábio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar).

PROMOÇÃO TURÍSTICA– Durante a intensa programação, o Viaje Paraná contou com estandes de promoção e divulgação dos atrativos turísticos estaduais, um deles no Teatro Guaíra, palco de grandes apresentações do circuito principal do festival.

Os outros dois estandes do turismo estadual estavam acessíveis no Risorama – evento em formato de comedy club que reuniu 8,1 mil pessoas em oito sessões – e no Gastronomix, programação gastronômica que recebeu 7 mil visitantes, com 16 horas de música ao vivo e o consumo de 2,25 toneladas de alimentos, em pratos preparados por chefes renomados do cenário nacional.

A gerente de Eventos do Viaje Paraná, Patrícia Gusso, explica o motivo do órgão apoiar de maneira inédita o Festival. “O apoio é importante, porque a cultura é indutora do turismo. Aquela pessoa que vem a Curitiba para assistir, não apenas as peças de teatro, mas também acompanhar o Risorama e o Gastronomix, sempre acaba visitando pontos turísticos, muitas vezes ampliando a estadia para visitar os atrativos. Ou seja, ela movimenta a economia local, gerando emprego e renda para a população, através da atividade turística”, explicou.

MOVIMENTO INTENSO– A Mostra Fringe também foi um dos pilares desta edição, reunindo 280 espetáculos, com artistas de 11 estados e outros cinco países, ocupando nove praças em Curitiba e chegando a quatro municípios da Região Metropolitana. Ela é uma mostra aberta, em que companhias profissionais e estudantes de teatro, circo, música e dança, do Brasil e Exterior, participam por meio de inscrições voluntárias, recebendo apoio do evento.

O público infantil também teve protagonismo com o Guritiba, que vendeu mais de 2 mil ingressos e, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, levou outras 2 mil crianças da rede pública ao Teatro Positivo. Além disso, o tradicional show de variedades Mish Mash reuniu cerca de 3 mil pessoas em duas sessões regulares, uma extra e um ensaio aberto.

“O Festival de Curitiba apresenta, para a cidade, para o Brasil e para quem se interessa por arte, as inúmeras possibilidades que ela traz, atingindo todos e cada um”, destacou Leandro Knopfholz, diretor do evento.