Com parceria do Estado, Paraná tem vagas para cursos técnicos do Ministério do Turismo

Estão abertas inscrições para três cursos técnicos presenciais ligados ao setor do turismo, em diferentes regiões do Paraná. Ao todo, estão disponíveis 65 distribuídas em Caiobá (Litoral), Foz do Iguaçu (Oeste) e Umuarama (Noroeste). As ofertas são fruto de uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), com o Ministério do Turismo, que oferece turma por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

As datas foram definidas considerando disponibilidade de professores, infraestrutura e equipamentos. As inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira (7). Confira as vagas AQUI .

Em Umuarama, são ofertadas 20 vagas para o curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, a ser realizado entre os dias 24 e 28 deste mês. Em Foz do Iguaçu, o curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem acontece de 17 de abril a 14 de junho, com 30 vagas. E em Caiobá, entre 24 deste mês e 24 de julho, haverá o Curso de Pizzaiolo, com 15 vagas disponíveis. Eles têm duração de 15 a 160 horas aula.

“Essas ações são importantes para qualificar o profissional do turismo, proporcionando às regiões uma força de trabalho com maior qualidade. Para o turismo paranaense continuar crescendo, precisamos de mão de obra preparada”, disse Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo (Setu-PR).

A qualificação dos alunos será feita em etapas, com a participação de muitos estados brasileiros, totalizando cerca de 1.630 vagas em todo o País, distribuídas em ondas – conforme modelo do Senac –, com a primeira optando por turmas menores para garantir qualidade no ensino.

Confira a descrição dos cursos ofertados pelo Ministério do Turismo no Paraná:

Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Carga horária: 15 horas

Vagas: 20

Local: Umuarama

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 5238

Período: 24/04/2025 a 28/04/2025

Horário: 14h00 às 17h00

Requisitos: Mínimo 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental

Curso de Pizzaiolo

Carga horária: 160 horas

Vagas: 15

Local: Matinhos – Caiobá

Endereço: Rua Dr. José Pinto Rebelo Junior

Período: 24/04/2025 a 24/07/2025

Horário: 09h00 às 12h01

Requisitos: Mínimo 16 anos e 6º ano do Ensino Fundamental

Recepcionista em Meios de Hospedagem

Carga horária: 160 horas

Vagas: 30

Local: Foz do Iguaçu

Endereço: Rua João Rouver, 160 – Centro

Período: 17/04/2025 a 14/06/2025

Horário: 08h30 às 12h30

Requisitos: Mínimo 16 anos e 1º ano do Ensino Médio.