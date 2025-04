SIA e Seduc lançam chamada pública para seleção de professores bolsistas no projeto Conexão Ciência Piauí

A Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação (SIA) e a Secretaria de Educação (Seduc), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi), lançaram, nesta sexta-feira (4), a Chamada Pública Interna nº 01/2024, destinada à seleção de professores efetivos da rede estadual de ensino para atuarem como bolsistas no projeto Conexão Ciência Piauí.

O objetivo da iniciativa é fomentar a popularização científica entre os estudantes do Ensino Médio, despertando o pensamento crítico, a curiosidade investigativa e o interesse pelas áreas de ciência e tecnologia.

“Uma das missões da SIA é justamente promover e fortalecer a ciência no estado do Piauí. E isso só é possível por meio de parcerias estratégicas. A união com a Seduc e o apoio da Fapepi são fundamentais para que iniciativas como o Conexão Ciência Piauí aconteçam de forma consistente, alcançando nossos professores e, sobretudo, impactando positivamente os estudantes da rede pública estadual”, declara André Macedo, secretário da SIA.

Perfil dos candidatos e vagas disponíveis

Os professores interessados devem ser efetivos da rede estadual e ministrar disciplinas nas áreas de Física, Matemática, Química, Biologia ou Inteligência Artificial. Além disso, é necessário comprovar experiência em projetos de pesquisa e divulgação científica.

Serão ofertadas 24 vagas, distribuídas entre as 21 Gerências Regionais de Ensino (GREs), com destaque para as GREs de Teresina (4ª), Grande Teresina (18ª) e 19ª GRE, que terão direito a duas vagas cada. As demais GREs contarão com uma vaga. A bolsa tem valor mensal de R$ 2.100,00 e será paga por dois meses, com recursos da Fapepi.

Atividades e compromissos dos bolsistas

Os docentes selecionados deverão desenvolver duas atividades científicas distintas na escola em que atuam ou, alternativamente, realizar uma atividade em duas escolas diferentes. As ações podem incluir oficinas, palestras, experimentos e competições científicas. Além disso, será exigida a produção de dois roteiros para o podcast “Minuto Ciência”, abordando temas atuais e relevantes da ciência e da tecnologia.

Etapas da seleção e cronograma

A seleção será composta por duas etapas: a verificação documental, de caráter eliminatório, e a análise do histórico acadêmico e profissional, de caráter classificatório. Em caso de empate, serão considerados critérios como experiência prévia em oficinas científicas, participação em cursos de formação e idade.

As inscrições estarão abertas de 4 a 18 de abril, exclusivamente por formulário disponível por meio do site da SIA ( https://sia.pi.gov.br/ ). A publicação do resultado preliminar ocorrerá no dia 22 de abril, com prazo para recursos até o dia 24. O resultado final está previsto para o dia 28 de abril, e as convocações terão início a partir de 30 de abril.

Popularização da ciência como política pública

O projeto Conexão Ciência Piauí é uma das ações estruturantes da SIA voltadas à formação de uma cultura científica no estado, valorizando o protagonismo docente e o papel das escolas como espaços de construção do conhecimento. A iniciativa também dialoga com a estratégia de interiorização das ações científicas e tecnológicas da Seduc, ao contemplar todas as GREs na distribuição das vagas.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo e encaminhar dúvidas para o e-mail [email protected] .