Feira de Artesanato é uma das atrações do Fórum Paranaense de Turismo Religioso

Os participantes do 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que acontece de 8 a 10 abril (terça a quinta-feira), em Foz do Iguaçu (Oeste), terão a oportunidade de conhecer e levar para casa produtos artesanais produzidos por empreendedores do município e região. A Feira de Artesanato e Souvenir será nos dias 9 e 10, das 8h30 às 12h, na área externa da Mesquita Omar Ibn Al-Khattab.

A mostra é resultado da parceria do Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná e da Secretaria Turismo do Paraná (SETU-PR), Sebrae- PR e Fecomércio PR, com apoio da Mesquita e das Instâncias de Governança Regionais do Turismo (IGRs).

Estão inscritos 50 artesãos e empreendedores de Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Dois Vizinhos. Eles levarão para a feira artigos religiosos e peças artesanais que simbolizam o turismo do Paraná.

“A feira não é somente voltada a artigos religiosos, é um espaço para que os empreendedores possam divulgar seus produtos, suas peças, principalmente aqueles que trabalham com souvenirs e artesanatos que tenham relevância turística e representam a fauna, a flora, a cultura e as riquezas do Estado”, explicou a gestora de Projetos em Turismo do Sebrae/PR, Maísa Silvestre.

FÓRUM- O Fórum de Turismo Religioso contará com uma extensa programação, incluindo palestras, rodadas de negócio, visitas guiadas a instituições religiosas, além do show de encerramento com a Banda Rosa de Saron, no Gramadão da Vila A.

Para acompanhar a programação, que ocorre na Mesquita e na Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, a inscrição prévia é necessária, bem como para as visitas guiadas. Já para o show, não há necessidade de inscrição, apenas a doação de um quilo de alimento não perecível, que será repassado ao projeto Sesc Mesa Brasil.

A proposta do encontro é trabalhar o crescimento e o fortalecimento do turismo religioso no Paraná e, nesta edição, o objetivo é também promover troca internacional de experiências, já que ocorre em região de fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina. O fórum reunirá líderes religiosos, empresários e profissionais ligados ao setor, além de agentes de viagens e representantes de instituições religiosas de diferentes expressões.

“O fórum é um evento completo, com programação desde palestras e debates, até rodadas de negócios e apresentação de produtos. Isso representa o quanto o Paraná tem a oferecer neste segmento do turismo religioso e é o que, a cada ano, queremos mostrar para outros Estados e países, visando a atração de turistas”, destacou o secretário do Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos.

O evento é uma organização do Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná e da Secretaria Turismo do Paraná (SETU-PR) com apoio da Mesquita Omar Ibn Al Khattab, da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, prefeitura, através da Secretaria de Turismo, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Fundo Iguaçu.

A programação completa e o formulário para inscrição podem ser acessados AQUI .