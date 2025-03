Hotéis quase 100% ocupados: Smart City, festival, show e eventos movimentam Curitiba

Na semana de comemoração dos 332 anos de Curitiba a cidade está movimentada por shows, eventos culturais, programações turísticas e convenções. O impacto dos eventos na semana de aniversário da Capital – celebrado no dia 29 – já pode ser observado em diversos setores, como é o caso do turismo, que abrange restaurantes, atrativos e hotéis. Dados do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA) apontam que a rede hoteleira registra praticamente 100% de ocupação.

Nesta quarta-feira (26), a cantora Olívia Rodrigo faz show no Estádio Couto Pereira, atraindo milhares de fãs. O Festival de Curitiba começou no dia 24 e deve movimentar mais de 200 mil pessoas na cidade até abril. Já a Smart City Expo Curitiba teve início no dia 25, na Ligga Arena, e segue até esta quinta, atraindo cerca de 20 mil visitantes.

Nesta quinta e sexta (27 e 28), a Expo Turismo Paraná deve impactar 5,3 mil pessoas no Viasoft Experience. Já a Convenção da Schultz Operadora atrai 400 agentes de viagens, de 28 de março a 1º de abril. Com exceção do show da cantora internacional, os demais eventos têm apoio do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná.

“O Estado entende a importância de atrair e apoiar programações variadas, porque essa é uma forma de colocar o Paraná nos holofotes nacionais do turismo e dos grandes eventos. O setor celebra esse fluxo, porque os turistas ajudam a gerar empregos, movimentam renda e aquecem a iniciativa privada, quem de fato conduz o turismo”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

NA PRÁTICA– Os dados de ocupação se confirmam na prática: nas redes sociais não é difícil encontrar pessoas falando que está difícil achar leitos em hotéis da cidade, explica Karla Sottomaior, vice-presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA).

“Estamos com uma ocupação quase máxima da hotelaria de Curitiba e Região Metropolitana, graças aos eventos que a cidade recebe. Para o nosso setor, esse movimento é fantástico, porque ajuda os pequenos, médios e grandes empreendedores. Eu vejo na prática, porque trabalho no ramo e recebi nessa semana uma família do Peru em busca de reserva para acompanhar o show da Olívia Rodrigo, mas o hotel já estava lotado”, acrescentou.

Uma breve pesquisa em aplicativos como Airbnb, Booking e outros também mostra que não está fácil reservar um quarto em Curitiba esta semana. Paulo Brazil Mazzeo Neto, do grupo Bristol Hoteis, confirma. “Estamos com nossos hotéis 100% ocupados. O grande motivo são os eventos na cidade, sobretudo os que o Estado apoia, divulgando o destino Paraná”, falou.

Apenas para o show da cantora Olívia Rodrigo, a expectativa é que mais de 40 mil pessoas movimentem a cidade. Graças à fama internacional e exclusividade da apresentação em Curitiba, fãs da artista já lotam o entorno do Couto Pereira – alguns fazem fila desde sexta-feira (21) –, o que é benéfico à economia paranaense.

Gustavo Henrique Cavalcanti viajou quase 1,3 mil quilômetros com a família especialmente para o show da cantora. De Brasília (DF), ele conta que não visita Curitiba há sete anos. “É a primeira vez que vou vê-la cantar presencialmente. Chegamos ontem, então deu tempo de turistar, conhecer restaurantes e algumas coisas aqui perto”, disse. A irmã, Gabriela Andrade Cavalcanti, confirma. “A cidade está movimentada, o hotel está bem cheio”, completou.

CULTURA E TURISMO– O 33º Festival de Curitiba conta com apoio inédito do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado que entende a relevância do evento como um fator turístico.

“A cidade inteira está em ocupação máxima, porque Curitiba tem virado esse grande polo turístico, graças às suas belezas, seus atrativos e serviços, onde também está o entretenimento e a cultura”, afirmou Leandro Knopfholz, organizador do Festival.

Para a edição deste ano, são esperadas mais de 200 mil pessoas, que vão acompanhar a programação ou, ainda, trabalhar nos 350 eventos que ocupam 70 espaços culturais de Curitiba e da Região Metropolitana.

Denis Kageyama é técnico de multimídia e chegou à Capital para trabalhar na peça “Ao Vivo”, que acontece no Teatro da Reitoria. “Vim de São Paulo para atuar no espetáculo e fico até o dia 28. O meu hotel está cheio, na hora do café da manhã fica um pouco mais disputado, mas é legal ver que o festival movimenta a cidade, um grande impacto socioeconômico”, relatou o profissional.

SETOR– Sindicatos e associações que trabalham com serviços ligados ao turismo celebram o movimento que os eventos trazem para a Capital, impactando todo o Estado.

“É positivo, porque o Smart City, Expo Turismo, Festival de Curitiba e os demais eventos aumentam em 20% a clientela nos restaurantes. Hoje estava almoçando e a cozinheira do local disse que o fluxo estava forte”, explicou Luciano Bartolomeu, diretor-geral da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel PR).

Fábio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) disse que o fluxo no setor está ótimo. “Os turistas gostam e buscam os bares, aumentando em 30% o faturamento em horário de happy hour. Isso é bom, porque impacta o financeiro e atrai novos clientes. Quando o atendimento é bem prestado, o turista recomenda o local”, destacou.