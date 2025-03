Debate sobre destinos turísticos inteligentes do Paraná reúne Estado e municípios

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), participou nesta terça-feira (25) de um painel sobre os Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs) do Paraná. O encontro fez parte da programação do Smart City Expo Curitiba, maior evento de cidades Inteligentes das Américas, que ocupa o espaço da Ligga Arena.

Com uma combinação de programas e startups fomentadas pela gestão estadual, o Paraná apresenta na 6ª edição do evento em Curitiba uma série de iniciativas que atestam sua posição de destaque no cenário inovador nacional, como é o caso do setor do Turismo. O painel sobre destino turístico inteligente reuniu cerca de 50 pessoas, incluindo representantes de municípios paranaenses selecionados para implementação da metodologia DTI pelo Ministério do Turismo.

Para adquirir a classificação, o município tem que investir e aprimorar nove pilares: governança, inovação, tecnologia, sustentabilidade, acessibilidade, promoção e marketing, segurança, mobilidade e transporte e criatividade. As cidades que cumprem 80% dos requisitos adquirem o selo DTI.

Atualmente são três municípios estaduais chancelados pelo Ministério do Turismo: Curitiba, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Outros 11 são reconhecidos como destinos inteligentes pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR). São eles: Guaratuba, Guarapuava, Londrina, Campo Largo, Pato Branco, Maringá, Bituruna, Carambeí, São José dos Pinhais, Umuarama e União da Vitória.

Petterson Gherlandi, coordenador de Dados e Estratégia Turística da Setu, explica a escolha deste tema para ser abordado na Smart City. "Não poderíamos escolher outro evento para abordar esse tema”, afirmou Gherlandi. “A Smart City é um palco de muitas inovações, em diversas áreas, sendo espaço fértil para valorizar esses Destinos Turísticos Inteligentes. Apesar de o DTI não ser um atrativo de fato, ele ajuda a compor estratégias necessárias para que um destino se torne cada vez mais atrativo no mercado", explicou.

DTI -O Destino Turístico Inteligente é uma metodologia de gestão que surgiu na Espanha em meados de 2012. No Brasil é viabilizado primordialmente pelo Ministério do Turismo. "Na prática, juntando Sebrae e Ministério, podemos dizer que o Estado tem 14 destinos turísticos inteligentes. É importante divulgar esse conceito, porque essa exclusividade ajuda a potencializar o turismo nas regiões paranaenses", disse Patrícia Albanez, coordenadora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PR.

FEEDBACKS- Quem aprovou o painel foi a participante Ana Carolina Vilas Boas, coordenadora de Novos Negócios da empresa Imagem Geosistemas. "Estou aqui para saber um pouco mais sobre as tendências do setor. O tema nos interessa muito, porque conseguimos melhorar nossas estratégias. Foi muito rico conhecer os DTIs paranaenses, graças a interação entre diversos atores, entendendo como o setor se conecta com a população", disse ela.

AGENDA- Na sequência da programação do Smart City Expo Curitiba, a Secretaria do Turismo promove ainda outro painel. Nesta quarta-feira (26), a partir das 11h30, a pasta realiza palestras sobre transformação digital, com destaque ao Sistema de dados da secretaria (SiTU), ferramenta desenvolvida pelo órgão em 2023, que compila os primeiros indicadores do setor paranaense.