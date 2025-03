Prefeitura do Rio retomará vacinação nas escolas nesta quarta-feira

A prefeitura do Rio de Janeiro dará início, nesta quarta-feira (26), a uma nova edição do Programa Vacina na Escola. A iniciativa envolve a ida de equipes até as instituições de ensino da rede municipal, para atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes na cidade.

Serão ofertadas todas as vacinas que integram o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI) . Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece 16 vacinas para crianças e adolescentes, que protegem contra mais de 20 doenças, como meningites, febre amarela, hepatite A, sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite e HPV, entre outras.

As escolas particulares interessas em receber equipes de vacinação também podem solicitar a participação no programa.

A prevenção de doenças por meio de vacinação é especialmente importante em populações como os estudantes , que convivem em grandes grupos de crianças e adolescentes nas salas de aula e em espaços comuns nos intervalos.