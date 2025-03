Turismo: projeto que valoriza riquezas locais impacta educadores dos Campos Gerais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), promoveu nesta terça-feira (25) mais uma ação do projeto Turismo na Escola, capacitando cerca de 90 profissionais da educação, de mais de 50 colégios da região dos Campos Gerais. Agora, os educadores estão preparados para aplicar conhecimentos sobre o turismo com alunos em atividades extracurriculares, valorizando o setor estadual.

Com apoio da Agência de Desenvolvimento Turístico (Adetur Campos Gerais), o evento aconteceu na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), capacitando profissionais de nove municípios da região. Estiveram representantes de Castro, Carambeí, Tibagi, Ortigueira, Palmeira, Ponta Grossa, Arapoti, Telêmaco Borba e Piraí do Sul.

Por meio do projeto, os professores são incentivados a identificar os potenciais turísticos de suas regiões, apresentando o setor e seus benefícios. O objetivo é criar um maior contato dos alunos com suas próprias regiões e atrativos, desenvolvendo um senso de orgulho e pertencimento regional.

“Essa capacitação é importante porque é um projeto que vai alimentar o conhecimento e o pertencimento regional nas novas gerações, fortalecendo o turismo do Paraná. Estamos confiantes que, com as boas parcerias e o conteúdo aplicado aqui, vamos propagar cada vez mais a importância do turismo nas regiões”, explica Wanda Pille, coordenadora de Qualificação do Turismo da secretaria estadual.

PREPARADOS– Após a capacitação com os educadores, alunos do ensino fundamental (a partir do 5º ano) de escolas municipais devem ser impactados com conteúdos que valorizam as riquezas naturais e culturais do Paraná e de suas regiões.

“Apoiamos esse projeto porque entendemos a importância dele nas comunidades escolares, valorizando o turismo regional e municipal. Com o Turismo na Escola, visamos orientar nossos professores e educadores junto ao núcleo, para que essa implementação do projeto seja efetiva e faça a diferença na vida de nossas comunidades”, relatou o professor Paulo Henrique Fernandes, do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa.

O conteúdo deve ser aplicado por meio de aulas e atividades extracurriculares, em diferentes disciplinas. A capacitação com educadores, promovida pela Setu-PR, é a primeira etapa do projeto, quando são explicadas as diretrizes da ação.

“Estamos incentivando realmente o pertencimento regional. Queremos que o turismo chegue aos lares e à comunidade rural, aquecendo todo o setor e gerando novas oportunidades de emprego, seja no turismo, na cultura ou na educação. Estamos muito felizes com esse encontro”, explicou Maria Luiza Cortes Cavazotti, conselheira da Adetur Campos Gerais.

HISTÓRICO– O projeto já vem sendo implantado no Estado de forma individualizada em alguns municípios desde 2023. A adesão das cidades se dá por meio das escolas e das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), instituições responsáveis por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência. Com o evento desta terça-feira, em Ponta Grossa, o projeto já abrange cinco regiões: Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Oeste e Norte Pioneiro. A iniciativa alcança a marca de mais de 350 profissionais capacitados, impactando mais de 2.000 alunos.

PRÓXIMAS– O Estado promove outras duas ações do projeto Turismo na Escola em abril, impactando educadores e colégios de cerca de 30 municípios. Em Cascavel, profissionais da região Oeste terão a oportunidade de conhecer mais sobre o projeto em 16 e 17 de abril. Educadores do Sul do Paraná participam do programa nos dias 24 e 25, em União da Vitória.