DF inicia vacinação contra a gripe nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (25), mais de 100 salas de vacinação do Distrito Federal começam a distribuir a dose contra a gripe para grupos prioritários, incluindo idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, gestantes e professores das redes pública e privada.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mais de 1,2 milhão de pessoas estão aptas a receber o imunizante. Confira, a seguir, a lista completa de todos os públicos-alvo para a vacinação contra a gripe:

- crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses;

- idosos acima de 60 anos;

- gestantes;

- puérperas;

- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis;

- indígenas;

- trabalhadores da saúde;

- população privada de liberdade;

- funcionários do sistema prisional;

- professores de escolas públicas e privadas;

- profissionais de forças de segurança e salvamento;

- trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

- profissionais das Forças Armadas;

- trabalhadores dos Correios;

- trabalhadores portuários;

- e caminhoneiros.

Primeiro lote

O Distrito Federal recebeu, na última sexta-feira (21), o primeiro lote da vacina enviado pelo Ministério da Saúde, contendo 80 mil doses. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregou os imunizantes pessoalmente na Rede de Frio da secretaria.

O que levar

Para receber a dose, é preciso comparecer a um dos locais de vacinação com documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacina. A depender do grupo prioritário, pode ser necessário apresentar comprovante da situação médica ou profissional, como crachá ou contracheque.

A secretaria reforçou que o imunizante contra a gripe pode ser administrado juntamente com outras vacinas. Portanto, no local de vacinação é possível atualizar mais de um esquema vacinal.

Campanha nacional

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, este ano, começa no dia 7 de abril . O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na última sexta-feira (21), data em que as doses começaram a ser distribuídas aos estados. A meta do governo federal é imunizar 90% dos grupos prioritários

Entenda

A vacina contra a gripe é atualizada todos os anos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir das cepas de maior circulação. A orientação da entidade é que mesmo quem se imunizou em anos anteriores compareça aos postos para garantir a nova dose. Em 2025, a proteção é garantida contra os vírus H1N1, H3N2 e B.