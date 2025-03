Bahia bate recorde de turistas durante o Carnaval 2025

O Carnaval 2025 na Bahia trouxe resultados expressivos para o turismo e a economia do estado. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), mais de 3,5 milhões de turistas participaram das festividades, superando os 3 milhões registrados em 2024.



A movimentação financeira também foi recorde, com R$ 7 bilhões injetados na economia local durante o período, um aumento significativo em relação ao ano anterior que bateu R$ 6,6 bilhões em receita.



“Tanto os setores de hotelaria e viagens quanto o de bares e restaurantes tiveram um crescimento expressivo em suas receitas. Isso também foi possível devido a maior organização e investimentos do estado para receber o evento”, avalia Felipe Oliveira Pedreira, proprietário da Bahia Terra Turismo, empresa especializada em turismo receptivo.



O levantamento da Setur-BA confirma. Em Salvador, por exemplo, a ocupação hoteleira atingiu 94%, com picos de 100% próximos aos circuitos do Carnaval. Com a ampliação da conectividade aérea e novos voos da América do Sul e Europa, o número de turistas estrangeiros também foi destaque, com aumento de 16% em relação ao ano anterior.



“Para o trade turístico, os números refletem o resultado das estratégias de promoção e infraestrutura implementadas pelo governo estadual. Essa valorização da cultura local, aliada à inclusão social e ao respeito à diversidade, fortaleceu a atratividade do estado”, explica Pedreira.



Segurança positiva



Além de bater o recorde de visitantes e receita, o evento foi marcado por uma queda significativa nos índices de violência, com redução de 32,2% nos furtos e 33,1% nos roubos, em relação ao ano passado. Durante a festividade, o governo também não contabilizou homicídios nos circuitos.



“São índices como estes que consolidam a Bahia como um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo”, afirma o especialista da Bahia Terra Turismo.



Destinos pós-Carnaval para relaxar



Já para quem busca tranquilidade após a agitação do Carnaval, Pedreira ressalta que a Bahia oferece opções encantadoras aos turistas. No litoral sul do estado, por exemplo, existe Trancoso, no município de Porto Seguro, conhecido por suas praias preservadas, pousadas de luxo e atmosfera rústica. “É um destino que atrai turistas do Brasil e do mundo em busca de um refúgio sofisticado, mas descontraído”, afirma Pedreira.

Caraíva também é um dos locais indicados pelo especialista e fica localizada igualmente no sul da Bahia, a cerca de 70 km de Porto Seguro. Com suas ruas de areia, onde não é permitido o trânsito de veículos, ela atrai quem busca um refúgio tranquilo e longe do agito das cidades grandes. Uma das principais atrações da região é o encontro do rio com o mar, que é muito admirado durante o pôr do sol.

“No entanto, para quem quer seguir curtindo baladas, o Morro de São Paulo e suas festas é uma boa oportunidade. Locais como a vila de Praia do Forte, pertinho de Salvador, também é uma opção. Esses destinos mostram que a Bahia tem muito a oferecer além da folia, garantindo experiências únicas para todos os perfis de viajantes”, finaliza.



