Em Minas Gerais, mais 100 profissionais conhecem o potencial turístico do Paraná

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor –, participou do Meeting Corporativo & Lazer, evento de capacitação de agentes de viagens e demais profissionais, em Belo Horizonte (MG), neste sábado (22). Mais uma vez, conforme os planos de ação do órgão, trabalhadores ligados ao trade nacional do turismo foram impactados com as belezas e potenciais paranaenses no setor.

O evento contou com a participação de 100 pessoas, que foram capacitadas para a venda e inclusão do Destino Paraná dentro de suas áreas de atuação. Por meio de palestras, elas conheceram mais dos grandes polos turísticos do Estado, como Curitiba, Foz do Iguaçu (Oeste) e o Litoral, além da rica gastronomia paranaense. Quem participou também teve contato com materiais e demais publicações de promoção do turismo estadual - muitas delas já contam com versões em espanhol, inglês e outras línguas.

“Para além das convenções que estamos trazendo ao Paraná neste ano, sabemos também da importância de estar presente em feiras e outros eventos do setor que acontecem dentro e fora do Brasil. É por meio dessas programações que conseguimos capacitar e apresentar o Estado para um mercado amplo, propagando o potencial e qualidade do nosso turismo massivamente”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Enquanto as convenções reúnem todo o time de vendas de uma empresa e os principais fornecedores, as capacitações são treinamentos sobre os destinos, que costumam acontecer dentro de outros eventos, reunindo agências de viagens e seus representantes.

"Conheço o Paraná, mais especificamente Curitiba e Morretes, graças àquele lindo passeio de trem da Serra Verde Express. Mas a apresentação aqui no evento foi esclarecedora, porque eu percebi as inúmeras possibilidades de passeios, atrativos e municípios que eu preciso conhecer. Trabalho com a realização de eventos, então com esse conteúdo que tive contato hoje, com certeza vou optar por levar mais das programações ao Paraná, proporcionando experiências diferentes aos participantes, unindo os eventos com as atrações turísticas", disse Gabriela Lima Dolabella, participante da capacitação deste sábado.

PLANO DE AÇÃO– Além da participação em capacitações espalhadas pelo Brasil, em 2025, o Estado deve receber cerca de 5,3 mil agentes do setor de todo o País em 10 convenções. As convenções têm como foco trazer grandes operadoras para que seus representantes possam desfrutar os atrativos e conhecer de perto a infraestrutura e a gastronomia paranaense.

Somente neste mês, duas grandes convenções já foram realizadas em Foz do Iguaçu, enquanto Curitiba sediará a Convenção da Schultz Operadora, entre os dias 28 de março e 1° de abril. Juntos, os três grandes eventos do mês devem atingir um público de aproximadamente 1,1 mil agentes.

CALENDÁRIO – Na última semana, o Viaje Paraná participou também de outras capacitações ao redor do País. O órgão de promoção comercial impactou profissionais nos eventos da Operadora EHTL, em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).

Confira o calendário completo de capacitações, convenções e eventos do setor que contam com a participação do Estado neste mês de março.