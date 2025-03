Expresso de Páscoa do Trem Caiçara: Morretes e Antonina terão turismo temático em abril

Os turistas que vêm ao Paraná em abril podem aproveitar uma programação alternativa: o Expresso de Páscoa do Trem Caiçara, um passeio temático, que une as celebrações da data com a rica história ferroviária do Litoral do Paraná. Neste ano, o domingo da Páscoa será em 20 de abril.

Conduzido por uma locomotiva a vapor de 1884, o trajeto percorre a Estrada de Ferro Princesa Isabel, conectando as cidades históricas de Morretes e Antonina. Durante o passeio, os passageiros contam com atividades típicas da Páscoa, como distribuição de brindes para as crianças, presença do coelho da Páscoa e confecção das pêssankas – tradição ucraniana de colorir ovos à mão –, além de uma parada na Chácara Bonita, em Morretes, que conta com decoração alusiva à data.

Para Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo Estado –, vinculado à Secretaria do Turismo do Paraná (Setu), essa e outras operações ajudam a alavancar o setor, envolvendo o recorte ferroviário. “Quanto mais programações e atrações tivermos dentro deste segmento, mais atrativo o Paraná se torna, sobretudo em datas e períodos temáticos de celebrações, porque o turista gosta de qualidade e variedade”, diz.

A parada na Chácara Bonita também oferece aos visitantes a oportunidade de explorar um museu de antiguidades e confraternizar em um espaço de 28.300 metros quadrados em meio à atmosfera histórica do local. “Já tivemos passeios de trem com tema natalino, de verão, Carnaval e agora temático de Páscoa. Essa variedade, aliada com a exclusividade do Paraná na oferta de passeios de trem, ajuda a divulgar o Estado para pessoas de outras partes do País e até mesmo do exterior”, completa Irapuan Cortes.

PROGRAMAÇÃO– Para tornar a experiência ainda mais especial, os passageiros poderão desfrutar de uma degustação de pratos regionais. As crianças terão um espaço dedicado à diversão, com pintura facial, recreação e outras atividades, estimulando a criatividade e resgatando tradições pascais.

A brincadeira continua com a procura pelo Coelho da Páscoa, uma ação lúdica que promete momentos de emoção e encantamento. Pequenas surpresas também fazem parte da experiência, como a entrega de brindes e orelhinhas de coelho para as crianças, garantindo que todos entrem no espírito festivo.

MARIA FUMAÇA– O trem é operado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Os passeios acontecem ao longo do mês de abril, com saídas da Estação Ferroviária de Morretes. Confira datas, valores e demais informações AQUI .

“O roteiro conta com programação completa e diversão para toda a família, sobretudo às crianças, com pintura facial, distribuição de brindes e a presença do coelho da Páscoa”, diz Alcimar Meira Gonçalves, chefe da locomotiva de passeio.

A locomotiva foi restaurada em 2018 pela ABPF e segue operando pela associação. Durante todo o ano, são realizados passeios entre as duas cidades do Litoral, por meio do chamado Trem Caiçara, além de outras operações especiais, como durante o Natal e Carnaval, que também contam com programações temáticas.