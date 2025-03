Santa Catarina retorna da feira BTL em Lisboa com ampliação de parcerias no turismo

Foto: Divulgação / SETUR

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) participou com sucesso da feira BTL – Better Travel Tourism Lisbon, um dos maiores e mais importantes eventos do setor turístico da Europa, realizado em Portugal entre os dias 12 e 16 de março. A comitiva catarinense, composta por representantes de diversos destinos do estado, reforçou o compromisso de Santa Catarina em fortalecer laços com agentes de turismo internacionais, ampliar parcerias e consolidar sua presença no mercado turístico global, com foco especial na rota aérea Florianópolis-Lisboa.



A feira foi um marco para o estado, que, pelo segundo ano, se destacou como um destino turístico diversificado, sustentável, acolhedor e atrativo para várias vocações turísticas. A rota Florianópolis-Lisboa, inaugurada em 2024, já demonstrou resultados expressivos, com um aumento significativo no fluxo de turistas europeus para Santa Catarina. Durante o evento, foram realizadas reuniões estratégicas com a TAP, que visam aprofundar a parceria.



Também foi conquistado e confirmando novos investimentos no setor de hotelaria do estado. Além disso, os coexpositores catarinenses tiveram inúmeras reuniões e contatos com agentes de viagem, operadores e clientes finais, ampliando as oportunidades de negócios.

Foto: Reprodução/Secom SC

A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, destacou a importância da participação na BTL e os avanços alcançados. “Estamos determinados a consolidar Santa Catarina como um destino turístico de excelência no cenário global. A rota Florianópolis-Lisboa já trouxe resultados positivos, e estamos trabalhando para fortalecer essa conexão, atraindo mais turistas internacionais e reduzindo a sazonalidade. O governador Jorginho Mello está comprometido em fazer o turismo ser reconhecido como uma importante matriz econômica para o estado”, afirmou.



Além da BTL, a Setur também marcou presença no Meeting Brasil, realizado na cidade do Porto, em Portugal. O evento foi uma oportunidade para apresentar as potencialidades de Santa Catarina a empresários e operadores de turismo de diversos países, fortalecendo a imagem do estado. Durante o Meeting Brasil, a comitiva catarinense participou de rodadas de negócios, reuniões e capacitações, destacando a diversidade de atrativos do estado, do litoral ao interior e à serra.



A participação nesses eventos reforçou o compromisso do Governo do Estado em investir no setor turístico, gerando oportunidades de negócios, empregos e desenvolvimento para Santa Catarina. Com os resultados já alcançados e as novas parcerias estabelecidas, o estado segue avançando na consolidação de sua marca turística internacional, posicionando-se como um dos destinos preferidos na América do Sul.