Vital Card lança seguro viagem com eSIM integrado

Em 2024, de acordo com o Statista, havia quase 600 milhões de conexões de smartphones com eSIM no mundo, mais de três vezes o número registrado em 2022. Para 2025, conforme divulgado pela Simetric, estima-se que esse número chegará a aproximadamente 850 milhões, avançando para 6,7 bilhões até 2030. Outra pesquisa, da Juniper Research, prevê um crescimento de 440% no uso de eSIM para viagens nos próximos cinco anos, o que deve transformar o mercado tradicional de roaming.

Atenta ao crescimento desse mercado e à crescente demanda por conectividade entre viajantes internacionais, a Vital Card lança um seguro viagem com eSIM integrado. Rafael Turra, Diretor Operacional da Vital Card, explica que muitos clientes relatam dificuldades em encontrar chips físicos no destino ou enfrentam altos custos com roaming internacional.



“Além disso, a digitalização dos serviços turísticos e a necessidade de acesso rápido a informações e suporte tornaram essa funcionalidade ainda mais relevante”, afirma.

De acordo com o profissional, a conectividade imediata facilita o acesso a informações essenciais, como detalhes da apólice de seguro viagem e atendimento médico, podendo proporcionar mais segurança e comodidade ao viajante.

“O eSIM elimina a necessidade de um chip físico, permitindo ativação digital antes mesmo da viagem. Isso significa menos preocupação com compatibilidade de chips e lojas físicas no destino”, informa. Rafael acrescenta que a troca entre operadoras pode ser feita de forma mais prática, garantindo melhor cobertura e custo-benefício.

Sobre a cobertura em outros países, o profissional faz um alerta: “O eSIM da Vital Card oferece cobertura em diversos países, mas pode haver restrições dependendo da operadora local e da compatibilidade do dispositivo do viajante. Sempre recomendamos verificar a lista de países e compatibilidades antes da viagem”.

Para evitar problemas técnicos e garantir uma conexão estável, Rafael reforça a importância de verificar a compatibilidade do smartphone com a tecnologia eSIM e seguir corretamente as instruções de ativação. Ele também recomenda ativar o plano antes de sair do Brasil para evitar dificuldades técnicas no exterior.

A contratação do seguro viagem da Vital Card com eSIM pode ser feita diretamente pelo site. Na plataforma, o cliente escolhe o plano desejado e, após a compra, recebe um QR Code para ativação do eSIM, junto com todas as orientações necessárias. O serviço está incluso nos planos Europa e EUA, limitado a 1 GB válido por até 7 dias. Upgrades para planos superiores podem ser feitos direto no processo de compra do seguro viagem.

“O eSIM pode ser ativado escaneando o QR Code enviado pela Vital Card. Esse processo pode ser feito antes da viagem ou ao chegar ao destino, garantindo conectividade imediata”, acrescenta.

Para mais informações sobre o eSIM da Vital Card, basta acessar

https://www.vitalcard.com.br/