Estado abre espaço para pratos típicos, chefs e degustação na Expo Turismo Paraná

A Expo Turismo Paraná, evento que acontece dias 27 e 28 de março, em Curitiba, terá um espaço especial para apresentar a rica gastronomia do Estado. Trata-se da Arena Show Gastronômica a ser instalada no estande da Secretaria Estadual do Turismo (Setu), que vai apresentar pratos típicos paranaenses, com degustação. A iniciativa é uma parceria da Setu com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

O espaço reunirá chefs renomados (Douglas Pulperiando, Patrícia Assis, Fernando Fernandes, Rafael Galli, entre outros) que vão preparar delícias como entrevero de pinhão, camarões, barreado, ostras, carne de onça, pururuca com geleia de laranja, porco no rolete, pachola e pierogi de Prudentópolis.

Promovida pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (ABAV Paraná), a Expo Turismo Paraná é um dos principais eventos do setor no Paraná e será realizada no Viasoft Experience, dentro da Universidade Positivo, na Capital.

"A participação na Expo Turismo Paraná é essencial, principalmente na parceria com a Setu, para destacar a importância da gastronomia no turismo local. Estamos animados para mostrar a rica culinária paranaense e fortalecer nossas conexões no setor”, afirma Luciano Bartolomeu, diretor executivo da Abrasel.

BEBIDAS TÍPICAS– Ainda no estande da Secretaria do Turismo, dentro do segmento do turismo gastronômico, o público vai poder harmonizar os pratos elaborados pelos chefs com vinhos (apresentados pela Vinopar), cachaças (trazidas por empreendedores) e cervejas (através da Procerva), todos produzidos no Paraná.

“O nosso trabalho se baseia em levar produtos para serem apresentados para a população e profissionais da área do turismo. E nada melhor do que poderem provar e saborear as nossas delícias e produções próprias. Isso garante um novo norte para quem trabalha na área conhecer de perto o que podem oferecer aos turistas”, afirma Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

EXPO TURISMO– A Expo Turismo Paraná 2025 está na 29ª edição e reunirá profissionais do setor, agentes de viagens de todo o Brasil, empresários, gestores públicos e especialistas em turismo, oferecendo dois dias intensos de networking, negócios e capacitação.

A feira se apresenta como uma oportunidade única para ampliar conhecimentos, fortalecer conexões e explorar as riquezas turísticas e gastronômicas do Estado.

O evento contará com uma série de atrações, incluindo uma Feira de Negócios e Networking para conectar fornecedores e compradores do setor turístico, além de Rodadas de Negócios para promover encontros estratégicos entre expositores e agentes de viagens.

Confira os horários de elaboração dos pratos típicos e os respectivos chefs dentro da Arena Show Gastronômica:

Dia 27 de março

• 15h00 – Entrevero de Pinhão – Chef Douglas Pulperiando (São José dos Pinhais)

• 16h00 – Lançamento do Circuito Gastronômico de Matinhos 2025 – Festival de Camarões

• 17h00 – Barreado do Restaurante Madalozo – Chef Patrícia Assis (Litoral do Paraná)

• 17h30 – Ostra de Cabaraquara – Chef Hebert (Litoral do Paraná)

• 18h00 – Carne de Onça – Chef Rafael Kula (Curitiba)

• 19h00 – Pururuca com Geleia de Laranja – Chef Fernando Fernandes (Noroeste do Paraná)

Dia 28 de março

• 13h00 – Porco no Rolete – Chef Ana Cristina (Oeste do Paraná)

• 15h00 – Pachola – Chef Rafael Galli (Norte do Paraná)

• 17h00 – Pierogi de Prudentópolis – Chef Renato (Região Centro-Sul)