Programas estaduais de fomento ao turismo podem promover rota religiosa em Dois Vizinhos

O governador Ratinho Junior recebeu no Palácio Iguaçu, nesta segunda-feira (17), um grupo de peregrinos responsável pelo Caminho de Santiago de Dois Vizinhos, na região Sudoeste do Estado. O caminho foi criado para oferecer aos turistas uma oportunidade única de conexão, reflexão pessoal e encontro com a natureza.

No encontro, que também teve a presença do secretário do Turismo, Márcio Nunes, foram apresentadas as formas do município acessar recursos do Governo do Estado para promoção e melhoria da qualidade do trajeto, por meio de programas de fomento ao setor.

Inspirado na tradicional rota de peregrinação ao túmulo de Santiago, na Espanha, o trajeto em Dois Vizinhos busca proporcionar uma experiência semelhante, na qual cada passo é uma oportunidade de renovação da fé e busca por sentido. Além disso, o trajeto visa valorizar e promover a cultura local, destacando a riqueza histórica e natural da região.

O governador Ratinho Junior afirmou que o projeto é muito bem organizado. “O Paraná foi o Estado que mais teve crescimento na atividade turística nos últimos dois anos. Essa é mais uma rota que atende ao setor produtivo, o turismo rural e o turismo religioso, gerando emprego e renda às famílias”, disse.

“Tivemos uma aula de como se organiza uma comunidade, que mantém fé, esperança e vontade”, afirmou Márcio Nunes. "O caminho tem produtos turísticos que são ofertados ao longo do trajeto, que é justamente o que gera renda para as famílias que vivem na região”.

Ele detalhou ao grupo o funcionamento de programas do Governo do Estado. São eles o Paraná + Infraestrutura, o Paraná + Eventos e o Paraná + Viagem.

A iniciativa que fomenta a infraestrutura turística tem como objetivo melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor no Paraná. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos fomenta a realização de eventos regionais e geradores de fluxo turístico no Paraná, com o objetivo de ampliar o movimento interno e propiciar o desenvolvimento local nos diversos setores da economia. O Paraná + Viagem apoia e estimula o turismo de paranaenses dentro do próprio Estado.

COMUNIDADES– O Caminho de Santiago de Dois Vizinhos tem um percurso de 171 km passando por diversas comunidades e 30 pontos comerciais e atrativos. Ele já existe há três anos, mas será lançado oficialmente pela Associação Santiago Brasil no dia 25 de junho deste ano, com a inauguração de uma Capela em pedras que está sendo construída.

Para o lançamento da rota oficial, a prefeitura de Dois Vizinhos tem a expectativa de recepcionar de 3 a 5 mil pessoas.

De acordo com o secretário municipal do Turismo, Flávio Galeazzi, os participantes da peregrinação poderão vivenciar o que a região oferta em cada parada. “O percurso pode levar de oito a doze dias para ser completado, dependendo de cada participante. Toda a rota já está definida e as propriedades estão se preparando para se tornarem receptores desses participantes. Nas paradas, cada um vive experiências únicas, desde ordenhar uma vaca e até preparar o seu café da manhã com produtos locais”, disse.