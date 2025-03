Mais 350 agentes de viagens são impactados com potenciais do Paraná em Foz do Iguaçu

Acontece nesta segunda-feira (17), em Foz do Iguaçu (Oeste), a Convenção das operadoras Visual e Rextur, parte do calendário de grandes convenções turísticas que serão sediadas no Estado ao longo deste ano. Fruto dos esforços e articulações do Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do setor no Estado -, a programação impacta mais 350 colaboradores e empresários com os potenciais turísticos paranaenses durante a semana.

Pela primeira vez, as operadoras turísticas se uniram em uma única convenção. Os times de vendas, parceiros e clientes das duas marcas têm programação completa na Terra das Cataratas, com objetivo de apresentar as principais novidades em produtos e conhecer mais sobre os atrativos paranaenses.

“Essa é a segunda de uma série de convenções que vão acontecer neste ano no Estado, com destaque para Foz do Iguaçu e Curitiba. Nunca houve um calendário tão longo desse, com pelo menos 10 convenções realizadas no Paraná apenas em 2025. Ao sediar eventos em nossos dois principais destinos, conseguimos impactar também as regiões, como os municípios lindeiros, o Litoral e outros mais”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Nas convenções é reunido todo o time de vendas de uma empresa e seus principais fornecedores, no caso, agências de viagens. O propósito é que, após os eventos, os profissionais e colaboradores estejam preparados para comercializar os destinos, atrativos e potenciais paranaenses, inserindo-os no mercado do setor.

“A ideia também é mostrar a outros municípios o impacto positivo que as convenções trazem ao Estado. Dessa forma, certamente teremos capacidade de realizar estes eventos em outros polos turísticos, como na região Noroeste, no Norte e no Sudoeste do Estado, por exemplo”, acrescentou Cortes.

ESTRATÉGIA– Em 2025, o Estado deve receber cerca de 5,3 mil agentes do setor brasileiro em 10 convenções, graças ao esforço coordenado pelo Viaje Paraná. As convenções fazem parte dos planos de ação do Governo do Estado, que tem como foco trazer grandes operadoras para que seus representantes possam desfrutar dos atrativos e conhecer de perto a infraestrutura e a rica gastronomia paranaense.

Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, relembra que somente neste mês de março três grandes convenções, na Terra das Cataratas e em Curitiba, devem impactar um público de aproximadamente 1,1 mil agentes e profissionais.

“Muitas pessoas que participam do evento nunca haviam visitado Foz do Iguaçu, ou seja, essa é uma oportunidade para conhecerem um dos destinos mais buscados por turistas estrangeiros no Brasil. Também é uma chance para visualizar de perto a transformação que o município vive, com investimentos do Estado, novos atrativos e uma maior estrutura para conforto dos turistas. Tudo isso vai refletir no aumento da venda de pacotes com destino ao Paraná”, explica.

PROGRAMAÇÃO– A Convenção da Visual/Rextur segue até esta quarta-feira (19), com palestras, capacitações e Famtours – modalidade em que os profissionais do setor visitam um destino, com intuito de entender e vender melhor as experiências. As visitas são feitas em importantes pontos de Foz do Iguaçu, para que os participantes se familiarizem com as principais atrações turísticas do município.

“Essa convenção marca o retorno da operação da Visual no último ano. Estamos muito felizes de nos juntarmos com o time da Rextur Advance para realizar esse evento tão importante para a nossa equipe, clientes e parceiros” afirma Hugo Lagares, diretor da operadora.

O encontro também deve premiar os times de vendas, parceiros e clientes que mais se destacaram em 2024, além de promover uma confraternização entre a força de vendas da consolidadora e da operadora, com os principais parceiros e fornecedores presentes.

Marvio Mansur, diretor da Rextur Advance, afirma que a convenção no Paraná é um encontro importante de negócios para a marca. “Essa Convenção de Vendas é fundamental para alinhamento do time de vendas aos nossos principais objetivos estratégicos para este ano, estreitar o relacionamento com nossos parceiros e, acima de tudo, trazer ainda mais negócios para a companhia”.

MARCAS– A CVC Corp detém as marcas CVC, Experimento, Trend,Rextur Advance, Visual (Brasil) e Olá, Almundo e Biblos (Argentina). Fabio Godinho, CEO da CVC Corp, afirma que ambas as marcas são muito queridas pelos agentes de viagens.

“Elas são reconhecidas pelo atendimento de qualidade, produtos de ponta, excelência no atendimento e, acima de tudo, por um time de craques que faz a diferença no dia a dia do negócio. Esse é um evento grandioso de celebração pelas entregas e também oportunidade de fazer networking”, diz.

CALENDÁRIO – No último final de semana (15 e 16), Foz do Iguaçu já havia recebido a primeira das grandes convenções sediadas no Estado em 2025. O evento da operadora internacional Abreu reuniu 150 colaboradores da empresa, que foram impactados com as informações sobre potenciais e destinos turísticos paranaenses.

Confira o calendário completo de capacitações, convenções e eventos do setor que contam com a participação do Estado neste mês de março, clicando AQUI .