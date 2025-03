Gestores municipais podem conhecer ações do Estado na 29ª Expo Turismo Paraná

A Expo Turismo Paraná é uma oportunidade para que as gestões municipais possam conhecer os projetos e programas da Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (Setu). Isso vai acontecer no Encontro de Gestores, em um espaço reservado no estande da pasta estadual, dentro da feira que é promovida pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (ABAV), nos dias 27 e 28 de março, em Curitiba.

O encontro é direcionado a prefeitos, secretários e gestores municipais, agentes públicos, privados e profissionais envolvidos no turismo. A ação é uma oportunidade aos participantes, de diversas frentes, se aproximarem e entenderem mais da atuação do poder público estadual na atividade. Para participar do Encontro de Gestores, é necessário realizar inscrição até o dia 26 deste mês, saiba mais AQUI.

“Essa é, também, uma forma de aproximar os municípios, mostrando que o Estado está aqui para somar, não dividir”, diz Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo. “Neste encontro, poderemos apresentar nossos programas, conquistas e frentes de trabalho, estendendo a mão a quem está na ponta do setor local. Dessa forma, por meio de um contato mais próximo entre os agentes envolvidos no turismo, conseguimos fomentar ainda mais esse setor que gera renda, emprego e qualidade de vida”.

Na quinta-feira (27), das 14h às 17h, os participantes terão contato com o tema “Turismo como Vetor de Desenvolvimento Regional”. Enquanto na sexta-feira, dia 28, das 9h30 às 12h, serão apresentadas as principais iniciativas da Secretaria do Turismo, como os Programas Paraná + Eventos, Paraná + Infra e Paraná + Viagem, além de tópicos sobre regionalização, gestão municipal e promoção de destinos turísticos.

João Alceu Rigon Filho, diretor da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), instituição que organiza a Expo Turismo, afirma que o encontro de gestores é uma oportunidade fundamental para fortalecer o turismo paranaense.

“Com a participação de prefeitos, secretários e gestores, tanto públicos quanto privados, esse evento promove a integração e troca de experiências, impulsionando iniciativas que potencializam o turismo do Estado. Ao discutir estratégias contribui diretamente para o desenvolvimento do setor, gerando oportunidades e visibilidade para o Paraná como destino turístico, estimulando o crescimento econômico e a valorização de todas as cidades”, alega.

IMPACTO– A expectativa é impactar presencialmente um grande número de gestores e profissionais ao longo da Expo Turismo, uma vez que em 2024 o evento contou com 4.580 participantes, sendo 1.678 agentes de viagens e profissionais do trade brasileiro e internacional.

“Esse evento é um espaço crucial para alinhamento de estratégias e construção de parcerias entre os diversos atores paranaenses. A presença dos gestores municipais neste encontro é importante, porque ali eles podem entender as diretrizes do Estado, alinhando suas ações locais com as políticas públicas estaduais. O ambiente também proporciona a troca de experiências regionais, criando um ambiente de networking no setor”, diz Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo.

EXPO TURISMO– Com apoio da Setu, a 29ª edição da Expo Turismo Paraná vai reunir atrativos, expositores, produtos, serviços e uma série de ações. A Setu leva ao evento ações de gastronomia e espaços segmentados, que devem impactar um público estimado em 5,3 mil. A iniciativa privada deve marcar presença em peso na edição deste ano, quando são esperadas mais de 2 mil agências e empresas, nacionais e internacionais.

Criada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), a Expo Turismo ocupa o espaço da Viasoft Experience, dentro do Câmpus da Universidade Positivo. A programação é uma das primeiras do calendário nacional do turismo e fomenta o setor, graças às capacitações, rodadas de negócios e mostra de destinos, produtos e serviços. Saiba mais AQUI.