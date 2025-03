Rafael Fonteles anuncia concursos do Governo do Estado em diversas áreas para 2025

O governador Rafael Fonteles informou, nesta segunda-feira (17), que o Piauí realizará diversos concursos públicos neste ano. Serão abertas vagas nas Secretarias de Educação, Fazenda, Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“Talvez seja o ano com a maior quantidade de concursos da história do Piauí. Somente na Secretaria de Educação, serão 4 mil vagas para professor efetivo, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro de reserva”, afirmou Rafael Fonteles. O gestor disse ainda que, na Sefaz, haverá vagas para os cargos de auditor, analista, auditor governamental e agente tributário.

“As secretarias já estão no processo de contratação da banca que realizará o concurso. Em breve, haverá notícias sobre os editais”, comentou o governador.

Foto: Reprodução/Secom Piauí

Investimentos em várias áreas

Ainda nesta segunda, o chefe do Executivo estadual falou sobre os investimentos do Piauí para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente nas áreas de educação, infraestrutura, segurança pública, saúde e transição energética.

Educação

Na educação, Rafael Fonteles confirmou que todas as escolas de ensino médio do Piauí serão reformadas até o fim de seu mandato, em dezembro de 2026. “Estamos avançando muito. Cerca de 70% das unidades escolares da rede estadual do Piauí já são climatizadas, possuem quadra poliesportiva e foram reformadas. Até o fim do próximo ano, 100% dos colégios estarão com o novo padrão de estrutura”, comentou o gestor.

Foto: Reprodução/Secom Piauí

Rodovias

Na infraestrutura, o governador lembrou que os investimentos feitos nos últimos anos resultaram no fato de que, hoje, 90% da malha rodoviária do Piauí é considerada boa ou ótima, sendo a melhor das regiões Norte e Nordeste. “Nosso objetivo é ter a melhor malha rodoviária do Brasil e já estamos anunciando investimentos para a recuperação dos outros 10% de estradas que ainda estão em condições ruins”, disse Rafael.

Foto: Reprodução/Secom Piauí

Segurança pública

Na segurança pública, Rafael citou a redução da criminalidade no Piauí, destacando a queda de mais de 20% nos casos de latrocínio entre 2022 e 2025, diminuição de mais de 50% no roubo de celulares nos últimos dois anos e de mais de 20% no roubo de veículos em 2025, em relação ao início de 2024.

Foto: Reprodução/Secom Piauí

Neste setor, o governador anunciou que lançará o Pacto pela Ordem, iniciativa que reforçará as operações integradas de segurança pública para garantir a prisão de pessoas envolvidas em facções criminosas.

Rafael Fonteles também falou sobre a produção de hidrogênio verde no Piauí, a inauguração da primeira fase do Porto Piauí ainda neste semestre e a capacidade de investimento do estado, que atualmente corresponde a 17% da receita corrente líquida.