150 agentes de viagens participam de convenção de operadora em Foz do Iguaçu

A convenção da operadora Abreu deu início neste sábado (15) à série de grandes convenções turísticas que serão sediadas no Estado ao longo deste ano, como resultado do trabalho do Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do setor, vinculado à Secretaria estadual do Turismo (Setu). A programação em Foz reúne 150 colaboradores da empresa, que são impactados com as informações sobre potenciais e destinos turísticos paranaenses. As atividades prosseguem neste domingo (16).

A Abreu é uma operadora de viagens de origem portuguesa, datada de 1840, que atualmente conta com mais de 1,5 mil colaboradores, nacionais e internacionais. A convite do Viaje Paraná, também participam da convenção a Prefeitura de Curitiba, por meio do Instituto Municipal de Turismo (IMT); a Prefeitura de Foz do Iguaçu; e o Visit Iguassu, instituição de promoção do Destino Iguaçu.

"Iniciamos o ano das convenções no Estado com a Abreu e teremos tantas outras ao longo de 2025. Com isso, mostramos o quanto o Paraná está engajado em trazer a iniciativa privada do setor de turismo cada vez mais próxima do poder público. Esse é um momento único, em que apresentamos destinos e mostramos, principalmente, às agências de viagens e operadoras, o grande potencial do nosso turismo", disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Nas convenções é reunido todo o time de vendas de uma empresa e seus principais fornecedores, no caso, agências de viagens. O propósito é que, após os eventos, os profissionais e colaboradores estejam preparados para comercializar os destinos, atrativos e potenciais paranaenses, inserindo-os no mercado do setor.

Ronnie Correa, representante da Abreu, disse estar impressionado com as informações que recebeu. "Um destino com tanto potencial turístico e de investimento, é impressionante", afirmou.

"Já está trazendo e vai trazer ainda mais resultados fortes ao Estado em pouco tempo, à exemplo da nossa convenção, em que tudo isso está sendo mostrado e explicado a quem está na ponta vendendo. Esse é um case que deve servir de exemplo para outros Estado, porque beber água na fonte é muito diferente de beber água no rio, ou seja, a gente veio conhecer de perto o que tem no Paraná e estamos impressionados", explicou.

PLANO DE AÇÃO– Em 2025, o Estado deve receber cerca de 5,3 mil agentes do setor de todo o Brasil em 10 convenções, graças ao esforço coordenado pelo Viaje Paraná. As convenções fazem parte dos planos de ação do Governo do Estado, que tem como foco trazer grandes operadoras para que seus representantes possam desfrutar dos atrativos e conhecer de perto a infraestrutura e a rica gastronomia paranaense. Somente neste mês de março, três grandes Convenções acontecem na Terra das Cataratas e em Curitiba, reunindo um público de aproximadamente 1,1 mil agentes.

O secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jin Petrikoski, disse que é um privilégio receber a primeira das grandes convenções do ano no município. "É muito bom observar, ao vivo, todos esses agentes de viagens conhecendo e vivenciando as experiências turísticas paranaenses, em especial as de Foz do Iguaçu. Essa oportunidade precisa ser aproveitada, porque através deste incentivo conseguimos trazer mais resultados ao nosso turismo", destacou.

"O Estado tem feito um excelente trabalho ao atuar nessa frente, possibilitando às operadoras terem um treinamento adequado sobre o destino, o que trará muitos resultados ao Paraná", completou.

EXPECTATIVA – O presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (IMT), José Luis Veloso, também esteve presente na convenção da Abreu, em Foz do Iguaçu. Ele afirmou que as expectativas são positivas, porque a Capital recebe, entre os dias 28 de março a 1° de abril, a convenção da Schultz Operadora, que vai reunir 400 empresários e agentes de viagens.

Na ocasião, devem ser apresentados os potenciais turísticos curitibanos, como a Zombie Walk, que reuniu mais de 20 mil pessoas no último Carnaval e já esta sendo comercializado na operadora, com pacotes para a edição de 2026.

"É muito importante essa parceria que o Governo do Estado tem feito com as prefeituras, em especial com Curitiba. É um sucesso e grandiosidade ter a oportunidade de mostrar os atrativos e o turismo de Curitiba para o Brasil e o mundo. O trabalho do Viaje Paraná é relevante ao que nós queremos para a Capital, que é o protagonismo, colocando a cidade nas vitrines do turismo mundial", disse Veloso.

CALENDÁRIO– Ainda neste domingo (16), Foz do Iguaçu recebe a Convenção da Visual/Rextur, que capacitam outros 350 agentes de viagens, até o dia 19.

Confira o calendário completo de capacitações, convenções e eventos do setor que contam com a participação do Estado neste mês de março, clicando AQUI .