Estado mostra resultados, ações e conquistas do turismo a empresários de Foz do Iguaçu

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná, participou nesta sexta-feira (14) de uma reunião na Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI), na região Oeste paranaense. Além da aproximação do poder público com a iniciativa privada do setor, a reunião contou a apresentação de resultados do turismo paranaense.

Durante o encontro, foram apresentadas as ações do Estado voltadas ao setor para um público composto por mais de 100 empresários da cidade fronteiriça. Estiveram presentes autoridades dos órgãos do turismo, como o secretário estadual Márcio Nunes, o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, entre outros.

Um dos destaques da reunião com os empresários foram os eventos apoiados pelo Estado em Foz do Iguaçu no último ano, muitos deles viabilizados com recursos do Paraná + Eventos . Juntas, as 18 programações turísticas realizadas no município somaram mais de R$ 3,7 milhões investidos pelo Estado.

O Paraná + Eventos integra um pacote de três programas criados pela Secretaria do Turismo e aprovados por Lei na Assembleia Legislativa em novembro de 2023, os outros são o Paraná + Infra e o Paraná + Viagem. O último tem como foco o turismo inclusivo, promovendo viagens internas e gratuitas a públicos diversos, fomentando o setor regional. Até o momento, 11 viagens do programa tinham como destino Foz do Iguaçu.

“É necessário manter esse contato direto com os empresários do setor, em especial os de Foz. Quem carrega o turismo é a iniciativa privada, por isso cabe ao poder público realizar esses encontros e mostrar os resultados que a nossa gestão tem conquistado no turismo. Dessa forma, colaboramos com o desenvolvimento do setor no Paraná e criamos uma relação de confiança com o empresariado”, disse o secretário Márcio Nunes.

PROMOÇÃO– Em outro momento foram apresentados os resultados de promoção do turismo e a importância da iniciativa privada nas ações, como os 16 eventos turísticos internacionais e os 55 nacionais realizados no ano passado, que contaram com a participação do Estado ao lado da iniciativa privada. Também foram citadas as 47 capacitações e rodadas de negócios que Setu e o Viaje Paraná marcaram presença, apresentando os potenciais turísticos estaduais.

“Não é possível entender o turismo sem que haja colaboração com todos esses interlocutores que nos reunimos hoje. O trade é fundamental, principalmente aos planos que o Governo do Estado tem para o setor. Essa reunião foi importante, porque nela foi possível mostrar o quanto o setor vai evoluir continuamente no Paraná e, consequentemente, em Foz do Iguaçu”, disse Irapuan Cortes.

TERRA DAS CATARATAS– Outros resultados importantes também foram tema do encontro, como os mais de 912 mil turistas estrangeiros que chegaram ao Estado em 2024 – segundo maior crescimento entre estados brasileiros, acarretando quase R$ 6 bilhões injetados na economia paranaense. Com isso, o Paraná foi o terceiro estado mais buscado por estrangeiros, com Foz do Iguaçu como um dos principais portões de entrada do País.

Diogo Marcelo, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Foz (COMTUR), alega que o encontro é relevante, pois apresenta aos empresários do setor os resultados das ações e os incentiva a caminhar junto do poder público.

“É muito interessante o formato de trabalho desenvolvido pelo Estado, porque dessa forma conseguimos entender e aplicar melhor as estratégias relacionadas ao turismo. Os números mostram, o crescimento do setor paranaense é gigantesco e Foz do Iguaçu é um destino referência e emblemático, que colabora com estes dados positivos. Reuniões como essa motivam a iniciativa privada, porque os empresários se interessaram muito nas ações que o Estado tem desenvolvido”, afirmou.

CONVENÇÕES– Na reunião foi apresentado o plano de ação do Governo do Estado, conduzido pelo Viaje Paraná, de atrair grandes capacitações e convenções turísticas aos municípios paranaenses. Ainda nesta sexta-feira (14), Foz do Iguaçu recebe a Convenção da Abreu, agência com alcance internacional, que deve impactar 150 colaboradores. Enquanto no dia 16 a Visual / Rextur capacitam outros 350 agentes de viagens, também na cidade das Cataratas.

Jaime Mendes é presidente da Visit Iguassu, uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo promover e divulgar o Destino Iguaçu. Ele comentou durante o encontro que as convenções vão impactar positivamente o setor regional.

“Graças ao Estado, o ano de 2025 será de grandes convenções, com um número nunca antes visto de eventos deste tipo no Paraná. Os agentes de viagens que visitarem Foz do Iguaçu para as ações neste ano serão multiplicadores, porque vão vivenciar e sentir na pele o turismo do município, para depois vender esse destino em todo o Brasil”, disse.

Neste ano de 2025 o Estado deve receber cerca de 5,3 mil agentes do setor de todo o Brasil em 10 convenções ao longo do ano. Somente neste mês de março, três eventos serão realizados em Foz do Iguaçu e Curitiba, reunindo um público de aproximadamente 1,1 mil agentes. Saiba mais AQUI .

NOVOS VOOS– No começo da tarde, os representantes do turismo estadual também tiveram agenda com outros órgãos para debater a atração de novos voos ao município do Oeste. O encontro aconteceu com a CCR Aeroportos – que opera os dois principais aeroportos do Estado, na Região Metropolitana de Curitiba e em Foz do Iguaçu, com gestores municipais e outras instituições.