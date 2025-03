Booking elenca os cinco destinos mais acolhedores do Paraná; confira a lista

Cinco paranaenses foram eleitos pela plataforma de viagens Booking como os destinos acolhedores. O ranking faz parte da 13ª edição do Travellers Review Awards, publicação que apresenta os destinos com base em experiências dos usuários, acomodações, atividades e transporte. Os elencados foram a Ilha do Mel – no território de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Maringá e Foz do Iguaçu.

Nesse ano foram consideradas 360 milhões de avaliações de hospedagens, que serviram para posicionar os destinos mais acolhedores de todo o Brasil. Eles foram definidos de acordo com a proporção de acomodações parceiras premiadas em uma localidade específica.

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, afirma que os reconhecimentos de destinos paranaenses em plataformas especializadas alavancam ainda mais o setor.

“Nossa missão é promover todo o Paraná a nível nacional e internacional e as premiações têm ajudado nisso. No ano passado, recebemos mais de 900 mil turistas estrangeiros, que conheceram nossos atrativos e, acima de tudo, movimentaram a economia e se hospedaram em nossos hotéis. Tudo isso, aliado com os reconhecimentos de empresas e plataformas do setor, mostram como turismo do Paraná cresce cada vez mais”, disse.

PLATAFORMA– A plataforma Booking trabalha com hospedagens e conecta os viajantes a uma seleção de acomodações, atividades e opções de transporte, incluindo voos, aluguéis de carro e táxis. Confira a lista e publicação completa AQUI .

As notas de avaliação para o Traveller Review Awards 2025 se baseiam na média de todas as avaliações de hóspedes publicadas na plataforma entre 1º de dezembro de 2021 e 30 de novembro de 2024. Cada nota final foi calculada em 1º de dezembro de 2024 com base nas avaliações recebidas nos 3 anos anteriores.

OUTROS PRÊMIOS– O Estado já recebe premiações e indicações em rankings similares do turismo há tempo. No ano passado, Curitiba recebeu um prêmio de reconhecimento como uma das 10 melhores cidades do mundo para visitar em 2025. A Capital foi selecionada pela Lonely Planet , prestigiada editora de guias de viagem que listou os 30 melhores destinos, entre cidades, regiões e países do mundo para turismo. O reconhecimento se reflete no setor no Estado, uma vez que Curitiba foi o único destino brasileiro na lista de melhores tendências.

Os critérios que elegeram a Capital tiveram como base as belezas naturais e arquitetônicas, os museus, o Jardim Botânico e opções turísticas especiais, como o passeio de trem entre Curitiba e Morretes e, principalmente, as iniciativas e políticas públicas ligadas à sustentabilidade, uma das áreas com maior fomento no município.