Expo Turismo Paraná vai divulgar atrativos do Estado em março para 5,3 mil pessoas

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), acontece nos dias 27 e 28 de março, em Curitiba, a 29ª edição da Expo Turismo Paraná, importante evento que destaca os potenciais e avanços paranaenses no setor. Os atrativos, expositores, produtos, serviços e degustações promovidas pela Setu devem impactar um público estimado em 5,3 mil – conforme os organizadores.

Criada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), o evento ocupa o espaço da Viasoft Experience, dentro do Câmpus da Universidade Positivo. A programação é uma das primeiras do calendário nacional do turismo e solo fértil para fomento do setor, graças às capacitações, rodadas de negócios e mostra de destinos, produtos e serviços.

No pátio de exposições, a Secretaria do Turismo terá espaço para degustações, onde também estarão 11 cachaçarias paranaenses convidadas, além de representantes da Associação de Vitivinicultores do Paraná (Vinopar) e Associação das Microcervejeiras do Paraná (Procerva). Um espaço especial também foi reservado para a culinária típica paranaense, que será preparada por chefes selecionados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR).

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, afirma que o objetivo do Estado é promover o que o Paraná tem de melhor na área. “Em termos de mercado, esses eventos são grandes vitrines, por isso divulgamos atrativos e incentivamos os profissionais que cuidam do nosso setor a participarem. Quem conduz o turismo é a iniciativa privada, então sempre andamos com empresariado ao nosso lado nessas feiras, por que é ali que as agências de viagens e o mercado podem conhecer, se interessar e na sequência vender o melhor que temos no setor paranaense”, diz.

Fora do segmento gastronômico, o Estado leva ao evento espaços de ecoturismo – com boiacross, barcos, caiaques e afins – e de turismo religioso. Também acontecem divulgações de atrativos e serviços turísticos paranaenses, como operadoras, agências de viagem, hotéis, resorts, parques aquáticos e outros.

A expectativa para a edição deste ano é alta, uma vez que a programação de 2024 contou com 4.580 participantes, sendo 1.678 agentes de viagens e profissionais do trade do turismo brasileiro e internacional. A entrada do evento é gratuita e as inscrições podem ser feitas até o início do evento, no dia 27. Saiba mais AQUI .

REGIONALIZAÇÃO– Quem participa novamente ao lado da Setu são as Instâncias de Governança Regionais (IGRs). As instituições são responsáveis por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência, sendo fundamentais na comunicação entre o poder público e a iniciativa privada do setor nos municípios. Atualmente, existem 18 IGRs no Paraná que correspondem a todas as regiões turísticas do Estado.

Adriano Radaelli, diretor-executivo da IGR Vales do Iguaçu, que abrange 47 municípios da região Sudoeste do Paraná, reforça os benefícios da feira. “Vamos participar novamente, porque nossa presença no evento em 2024 surtiu muito efeito ao turismo da região, com networking e divulgação dos produtos do Sudoeste. Isso abriu muitas portas, inclusive, um de nossos empreendedores que expôs seu produto turístico no evento, foi convidado a participar e mostrar seu produto em grande feira no Canadá”, afirma.

A diretora-executiva da Adetur Riquezas do Oeste, instância responsável por 32 municípios do Oeste do Paraná, Katia Lys Mueller, ressalta que a feira ajuda a desenvolver o setor, reunindo diversas instituições e empresas que discutem e alavancam o turismo nas regiões. “Para as IGRs é ótimo, porque o networking e as capacitações fomentam boas práticas e criam um ambiente colaborativo, o que eu considero fundamental para o avanço, desenvolvimento sustentável e crescimento do turismo regional”, diz.

MERCADO– Considerado um dos maiores eventos empresariais de turismo do Sul do Brasil, a Expo Turismo Paraná 2025 promete um grande impacto ao setor estadual. A iniciativa privada deve marcar presença em peso na edição deste ano, quando são esperadas mais de 2 mil agências e empresas, nacionais e internacionais.

O presidente da ABAV-PR, João Alceu Rigon Filho, afirma que o evento capacita e atualiza o trade turístico, consolidando ainda mais a credibilidade do Paraná como um destino de excelência. “Através deste evento, busca-se destacar os atrativos de cada região, ressaltando as riquezas naturais, culturais e históricas que o Paraná oferece”, afirma.

Segundo ele, a feira é um movimento estratégico para incentivar o turismo em todas as suas áreas, trazendo visibilidade aos destinos menos conhecidos e fortalecendo a imagem do Estado como um destino turístico completo. “A Expo Turismo Paraná também impulsiona o desenvolvimento econômico local, contribuindo para o crescimento do setor”.

CARAVANAS– O evento vai contar também com a chegada de caravanas de agentes de viagens, de diferentes regiões do Brasil e do Exterior. A mobilização visa gerar novas oportunidades de negócios e parcerias no setor turístico, com profissionais vindos de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Maringá (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), outras cidades catarinenses e do Paraguai, trazendo uma diversidade de experiências e conhecimentos.

A ação é resultado da colaboração entre vários players do mercado, que encaram no evento uma oportunidade única de fomentar o setor e estreitar laços entre profissionais de diferentes regiões. Os agentes de viagens terão acesso a uma programação completa, incluindo capacitações técnicas e eventos paralelos, contribuindo para o aprimoramento de seus conhecimentos e a ampliação de suas oportunidades de negócio.