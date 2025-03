2,5 mil pessoas já participaram do programa Paraná + Viagem, que beneficia maioria idosa

Criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), o programa Paraná + Viagem proporciona experiências inesquecíveis aos participantes. O foco é o turismo inclusivo.

De 2024, quando começou a funcionar, até esta quarta-feira (12) já viajaram gratuitamente para conhecer belezas e atrativos do Estado 2.581 pessoas, de diferentes públicos. Os idosos são maioria, representando 63% dos viajantes.

Ao todo, já foram realizadas 40 viagens desde o início do programa. O investimento aproximado é de R$ 1,9 milhão até o momento.

Pelo programa Paraná + Viagem, as prefeituras participantes devem desenvolver um Plano de Trabalho e, após a aprovação pela Setu, recebem recursos estaduais para promoverem viagens dentro do Paraná. Eles podem ser usados para despesas como alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro viagem.

O secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes, afirma que o programa reforça o compromisso do Estado com o setor. “Focar no turismo é uma das inovações desta gestão. Esses participantes do programa também são divulgadores dos atrativos paranaenses, porque têm a oportunidade de visitar pontos turísticos do Estado, propagando para a família e amigos tudo o que vivenciaram”, afirma. “Isso é relevante porque o turismo é uma história bem contada, um serviço bem prestado, divulgação, segurança e estrutura, e tudo encontrado no Paraná”.

SAÚDE E BEM-ESTAR– Os passeios têm como foco a inclusão social, a qualidade de vida dos viajantes e democratização do acesso ao lazer, além do fortalecimento do turismo paranaense.

O município de Barbosa Ferraz, na região Noroeste do Paraná, realizou em 26 de fevereiro deste ano uma viagem pelo programa, levando um grupo de idosos até Guaratuba, no Litoral. Arlete Emerique fez parte do grupo e afirmou que a iniciativa do Governo do Estado foi importante, também, para a sua saúde. “Essa viagem ajudou muito porque estou fazendo um tratamento de saúde em que preciso socializar com pessoas. Chamei minhas irmãs e amigas para a viagem e foi muito bom para todas nós conhecer o mar”, disse.

OUTROS GRUPOS– Além dos idosos, outros públicos-alvo também já viajaram gratuitamente desde o início do programa. Entre eles estão estudantes, que representam 24% do total, o equivalente a 618 viajantes. Também há uma parcela de 13% de diferentes grupos, que somam 334 viajantes. Entre elas estão Pessoas com Deficiência.

PROGRAMAS – O Paraná + Viagem é um dos três programas novos do Governo do Estado para a área do turismo. Os outros dois são o Paraná + Infra e o Paraná + Eventos.

O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.