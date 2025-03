Mesquita de Foz recebe fórum de turismo religioso e show da banda Rosa de Saron em abril

Os preparativos para o 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que acontece de 8 a 10 de abril, estão a todo vapor e as inscrições seguem abertas. A Mesquita Omar Ibn Al Khattab, em Foz do Iguaçu (Oeste), será a sede do encontro, que contará com muitas atrações. Um dos destaques da edição fica por conta de um show da banda de rock cristão Rosa de Saron, responsável pelo encerramento do fórum. O evento é gratuito, mas é necessário fazer uma inscrição prévia para participar.

O evento é organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso Paranaense, vinculado à Secretaria do Turismo do Paraná (Setu-PR), em parceria com outras instituições. Além do show, a programação inclui palestras, painéis, visitas guiadas e rodadas de negócios, importantes formas de divulgar e fomentar o turismo religioso do Estado, especialmente nesta edição, que irá contar com participações internacionais do segmento.

O encontro também é uma importante forma de gestores municipais e profissionais do turismo local apresentarem os potenciais de suas regiões e municípios dentro do segmento à agências de viagens e a demais representantes do mercado do turismo. Para mais detalhes e formulário de inscrição, basta clicar AQUI .

PROGRAMAÇÃO– Além da sede na Mesquita Omar Ibn Al Khattab, o fórum contará com atividades também na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe de Foz do Iguaçu. Dentro da programação também há visitas guiadas, por adesão, a diferentes pontos turísticos do município ligados à fé e religiosidade.

Para Alessandra de Paula Xavier, turismóloga e representante da Setu no Comitê, o evento vem ganhando amplitude e visibilidade, dentro e fora do Estado do Paraná, por sua relevância ao segmento.

“Um dos destaques é a integração, porque vemos a Catedral de Foz do Iguaçu somando esforços com a Mesquita do município, a participação da iniciativa privada, Instâncias de Governança Regionais e do poder público, todos trabalhando para promover esse encontro que visa o fomento do turismo religioso paranaense”, explicou.

HISTÓRIA– O Fórum que teve início em 2018, reunindo profissionais envolvidos com a pauta, destinos, iniciativa pública e privada, empresários, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas de diferentes matrizes, entre outros. Durante a programação, o evento promove a troca de experiências e conhecimentos entre especialistas em turismo religioso.

“A cada edição, o fórum e o Comitê têm conseguido agregar mais matrizes e vertentes religiosas, mostrando os potenciais que podem ser trabalhados com o turismo”, diz Eliseu Rocha, coordenador do Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná. “Neste ano, teremos mais uma vez o encontro de diversas expressões da fé, que encontram no fórum um espaço de acolhida e troca de experiências”.

A cada ano de sua realização, o Fórum Paranaense de Turismo Religioso conta com a importante participação do município escolhido junto a atrativos turísticos religiosos e a IGR local, cooperando com o sucesso em sua realização. Na última realização, em 2024, o evento reuniu mais de 200 participantes de diversas crenças religiosas em Lunardelli, na região do Vale do Ivaí.