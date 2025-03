Resorts: buscas por all-inclusive crescem 60% no Hoteis.com

Imagem de lookstudio no Freepik

As buscas com filtro all-inclusive na plataforma on-line de reservas de hospedagem Hoteis.com aumentaram 60%, conforme divulgado por relatório elaborado pela empresa americana de tecnologia de viagens e detentora do site, Expedia Group.

A taxa de crescimento corresponde a buscas globais por acomodações entre 1º de janeiro e 1º de julho de 2024, em comparação ao semestre anterior – de 2 de julho a 31 de dezembro de 2023.

Felipe Oliveira Pedreira, proprietário da empresa de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, aponta que a alta nas buscas indica uma tendência consolidada. “O conforto e a qualidade dos serviços são os principais fatores que contribuem para o interesse por resorts all-inclusive, que deve atingir novos patamares este ano”.

Para Pedreira, a tendência contribui com a economia das regiões turísticas como um todo, porque alcança principalmente pessoas em viagens familiares ou em grupos. “Famílias e grupos são mais propensos a viajar fora da alta temporada, e geralmente viajam por períodos mais longos”.

Geração Z desponta como público-alvo

O levantamento da Expedia Gruop também apontou que a Geração Z está se consolidando como principal público, dada a forma como encaram a experiência dos resorts all-inclusive. Segundo o relatório, os respondentes desta faixa etária disseram que “a percepção sobre os resorts all-inclusive mudou para melhor”.

A pesquisa também revelou que 42% dos gen Z afirmam que preferem essa categoria de hospedagem. Quanto à motivação, 41% dos participantes com idade entre 15 e 30 anos disseram que o principal motivo para aderir ao all-Inclusive é o pouco estresse, seguido pela facilidade de reserva, com 39% e pela sensação de luxo proporcionada, com 38%.

Pedreira pontua que o aumento nas buscas por resorts all-inclusive é esperado no estado da Bahia também, que detém muitas unidades com essa categoria de hospedagem. “O setor de resorts all-inclusive no estado tem fortes expectativas, que se destacam pelo nível de investimentos. No litoral norte, destinos como Praia do Forte dispõe do Iberostar, Imbassaí, Grand Paladium e Baixio. No litoral sul, como em Morro de São Paulo, temos Patachocas Eco Resort e, em Trancoso, o Club Med”.

De acordo com o empresário, além destes resorts, a região conta com outras unidades com serviços all-inclusive e há previsão de instalação de novos resorts e hotéis, o que demonstra a confiança de investidores neste crescimento.

O estudo Hotelaria em Números 2024, da empresa global de serviços imobiliários e gestão de investimentos JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated), mostrou que houve uma procura maior por resorts de praia, em 2023. Os dados revelaram um crescimento - de cerca de 9,5 pontos percentuais - na taxa de ocupação em resorts desta modalidade, em relação a 2022.

Os números também indicaram que, em 2023, os resorts alcançaram uma taxa de ocupação de 60,7%. O índice corresponde a uma alta de 10,2% em relação ao ano anterior e foi o maior da série histórica, registrada desde 2010. A receita total por apartamento ocupado também apresentou um aumento de 10%.



Para além da hospedagem, Pedreira destaca que outros segmentos, como de serviços complementares, também são impactados positivamente. “O serviço de transfer e receptivo, é responsável pelo deslocamento e abastecimento dos principais resorts da Bahia, a partir das chegadas de passageiros no aeroporto de Salvador, e participa diretamente deste fluxo”.

