De maneira inédita, Paraná receberá 5 mil agentes turísticos de todo País em 10 convenções

O Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo vinculado à Secretaria de Estado do Turismo, inova neste ano de 2025 ao trazer para o Estado cerca de 5,3 mil agentes do setor de todo o Brasil em 10 convenções.

Somente neste mês de março, três eventos são realizados em Foz do Iguaçu e Curitiba, reunindo um público de aproximadamente 1,1 mil agentes. As convenções fazem parte dos planos de ação do Governo do Estado, focado em trazer grandes operadoras para que seus representantes possam desfrutar dos atrativos e conhecer de perto a infraestrutura a rica gastronomia paranaense.

“O Governo do Estado entende a importância da participação em feiras e grandes convenções do setor, porque é nesses eventos que conseguimos capacitar e apresentar os destinos paranaenses em sua totalidade, ocupando um patamar cada vez mais alto no turismo nacional e internacional”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Foz do Iguaçu (Oeste), lar das Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma de viagens TripAdvisor –, recebe entre os dias 14 e 16 deste mês a Convenção da Agência Abreu, enquanto a Visual Rextur promove seu evento na cidade de 16 a 19 de março. Já no final do mês, no dia 28, acontece a Convenção da Schultz Operadora, em Curitiba.

Empresa do ramo de viagens desde 1840, a Abreu conta com mais de 1,5 mil colaboradores, inclusive em nível internacional. Para a convenção em Foz do Iguaçu é esperado que 150 colaboradores sejam impactados pelo turismo do Paraná, capacitando outros colaboradores e agências que trabalham com a empresa sobre o Paraná como um todo.

“Queremos motivar nossas equipes a conhecerem o destino Foz do Iguaçu in loco, observando na prática os atrativos e produtos do município, para vendê-los na sequência. Além de capacitar os profissionais sobre o Estado do Paraná em geral, que para nós é um destino foco e prioritário. Agradecemos ao Governo do Estado pelo suporte para viabilizar esta convenção”, disse o diretor de produtos da empresa, Felipe Cuadrado.

Em sua Convenção também em Foz do Iguaçu, a Visual Turismo reúne 350 empresários e agentes na cidade. Com atuação há mais de 37 anos no mercado brasileiro, a empresa já embarcou mais de três milhões de passageiros em viagens nacionais e internacionais.

“Estamos com uma expectativa alta para o evento. Teremos abertura no Marco das Três Fronteiras, capacitações e visitar técnicas, onde os profissionais vão explorar a cidade e conhecer os potenciais. Todos estão animados para evento e para conhecer este destino, tenho certeza que será um sucesso”, disse o diretor da operadora, Hugo Lagares Nunes.

Já em Curitiba, a Schultz Operadora vai reunir 400 empresários e agentes de viagens. A empresa tem mais de 35 anos no mercado e trabalha com pacotes de viagens, passagens aéreas, hotéis, cursos no Exterior, vistos, turismo nacional e internacional.

“O evento vai ser impactante, porque teremos uma capilaridade muito grande de profissionais e players do setor reunidos na Capital. Vamos apresentar os destinos e atrativos consolidados, como Morretes (Litoral), além de produtos exclusivos, como nossos pacotes para a Zombie Walk, que no Carnaval deste ano reuniu mais de 20 mil pessoas em Curitiba”, explicou Aroldo Schultz, CEO da operadora.

“Sediar eventos desse porte movimenta o próprio setor turístico, atraindo participantes que se hospedam nos hotéis, frequentam restaurantes e movimentam a economia”, afirmou Irapuan Cortes, ao lembrar que somente no ano passado mais de 10 mil agentes de viagens foram capacitados no país por meio das iniciativas, propagando o turismo paranaense em diversos mercados.

CAPACITAÇÕES– Ainda neste mês de março, além das convenções proporcionadas no Estado pelo Viaje Paraná, representantes da empresa também participam de capacitações de agentes de turismo em eventos em outros estados.

Enquanto as convenções reúnem todo o time de vendas de uma empresa e os principais fornecedores, as capacitações são treinamentos sobre os destinos que costumam acontecer dentro de outros eventos, reunindo agências de viagens e seus representantes.

Neste mês, os destinos turísticos paranaenses serão apresentados em oito eventos ligados ao setor a um público de aproximadamente 1.170 participantes, entre empresários e agências de viagens. As ações começam nesta terça-feira (11) no Fórum Panrotas (São Paulo capital); e seguem no dia 13 com agências da operadora EHTL em Campinas (São Paulo).

A mesma operadora também faz eventos com a presença do Estado do Paraná nos dias 18 no Rio de Janeiro (capital) e São no dia 20 em São Paulo (capital). Outros eventos de capacitações acontecem no dia 20 com o Clube Amigos CVC (Santos - SP); no dia 22 na Meeting Coorporativo & Lazer em Belo Horizonte (Minas Gerais); e no dia 27 em Curitiba com a Clube Amigos CVC.

Confira o calendário de convenções e capacitações do setor, com a participação do Viaje Paraná:

Dias 11 e 12 – Fórum Panrotas – São Paulo (SP)

Dia 13 – Capacitação EHTL – Campinas (SP)

Dias 14 a 16 – Convenção Abreu – Foz do Iguaçu

Dias 16 a 19 – Convenção Visual Rextur – Foz do Iguaçu

Dia 18 – Capacitação EHTL – Rio de Janeiro (RJ)

Dia 20 – Capacitação EHTL – São Paulo (SP)

Dia 20 – Clube Amigos CVC – Santos (SP)

Dia 22 – Meeting Coorporativo & Lazer – Belo Horizonte (MG)

Dia 25 – Capacitação EHTL – Ribeirão Preto (SP)

Dia 27- Capacitação Clube Amigos CVC – Curitiba

Dia 28 – Convenção Schultz – Curitiba