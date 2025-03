Icesp promove mutirão para jovens sobre o HPV em São Paulo

Neste domingo (9), o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) promove, das 10h às 14h, na Avenida Paulista, um mutirão de conscientização para os jovens sobre o Papilomavírus Humano , o HPV, que está associado a uma série de cânceres, como o de colo uterino, vagina, vulva, ânus, pênis e orofaringe - fundo da boca e garganta.

A iniciativa contempla uma programação lúdica e educativa , com apresentação de teatro interativo e distribuição de informativos, como uma edição especial da revista da Turma da Mônica Jovem sobre o HPV.

O público jovem, de 9 a 19 anos de idade, que for para a frente do prédio da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), onde acontece o evento, poderá tomar gratuitamente uma dose da vacina contra o HPV, desde que nunca tenham tomado o imunizante anteriormente.

Os menores de 18 anos de idade que forem tomar a vacina têm que estar acompanhados do responsável e com a caderneta de vacinação.

A imunização será feita pela equipe da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo com a vacina quadrivalente (HPV4), a mesma oferecida pelo SUS.

Especialmente neste evento, será seguida a estratégia de catch up , em uma ação seletiva para atualizar a caderneta de vacinação desse público-alvo.

Desde 2014, a vacina contra o HPV é disponibilizada gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) , do SUS, e protege contra quatro tipos diferentes de vírus, dentre os quais estão os tipos 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas genitais. Já os tipos 16 e 18 são causadores de 70% dos cânceres de colo do útero e uma proporção significativa dos tumores em outros locais do corpo.