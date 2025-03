Governo do Estado apoia 11ª Vindima de Altitude, maior evento de vinhos de Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

A cultura do vinho ganha destaque em Santa Catarina com a realização da 11ª Vindima de Altitude, que acontece dentro do Vinho & Arte Festival de Altitude, em São Joaquim. A solenidade oficial foi realizada nesta sexta-feira, 7, com a presença do governador Jorginho Mello, vitivinicultores e autoridades regionais e estaduais.

O evento, promovido pela Associação Vinhos de Altitude, conta com o apoio do Governo do Estado, que repassou R$ 300 mil para a realização da Vindima, por meio da Secretaria de Estado do Turismo.

“Santa Catarina tem uma vocação natural para a produção de vinhos de alta qualidade, e o Governo do Estado está comprometido em fortalecer esse setor, que gera empregos, movimenta o turismo e leva o nome do Estado para o Brasil e o mundo”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Crescimento do setor vitivinícola em Santa Catarina

A produção de vinhos de altitude vem se expandindo de forma expressiva no estado. Atualmente, são 28 vinícolas associadas à Associação Vinhos de Altitude, um crescimento de 300% nos últimos 10 anos. Essa evolução reflete diretamente na economia catarinense, gerando aproximadamente 740 empregos diretos e indiretos.

Santa Catarina já conta com 300 hectares dedicados à produção de uvas viníferas em 29 municípios. A cada ano, as vinícolas da região produzem mais de 1 milhão de garrafas de vinhos finos, com rótulos premiados nacional e internacionalmente. Nos últimos quatro anos, foram lançados 260 novos rótulos, sendo que 180 deles já receberam reconhecimento em concursos especializados.

Experiência enogastronômica e programação cultural

O Vinho & Arte Festival de Altitude, que integra a programação da Vindima, ocorre em dois finais de semana: de 6 a 8 de março e de 13 a 15 de março. Durante o evento, os visitantes poderão degustar vinhos de 20 vinícolas participantes, harmonizados com pratos exclusivos preparados pelo Núcleo Gastronômico da ACISJO. Além disso, a programação inclui apresentações musicais e encontros com especialistas da área, como enólogos e agrônomos.

A experiência da Vindima de Altitude se estende até 4 de maio, com atividades especiais nas vinícolas participantes, como colheitas, pisa da uva, degustações harmonizadas e passeios pelos vinhedos.

A 11ª Vindima de Altitude é uma realização da Associação Vinhos de Altitude Produtores e Associados, com o apoio do Governo do Estado e patrocínio de empresas como American Oil, Sicredi e Agrofly Drones. A iniciativa também conta com apoio do Sebrae, Faesc/Senar, Prefeitura de São Joaquim, Banco do Brasil, Unifique, SESC, ACISJO, CDL São Joaquim e Klabin.

Mais informações sobre o evento podem ser acessadas pelo Instagram @vinhosdealtitude ou no site vinhosdealtitude.com.br .