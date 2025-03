Setur leva comitiva para Portugal para a consolidação da rota Florianópolis-Lisboa e fortalecimento do turismo catarinense

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) embarca para Portugal, com uma comitiva composta por representantes de 15 destinos catarinenses, para participar de rodadas de negócios, eventos estratégicos e da feira BTL – Better Travel Tourism Lisbon, um dos maiores eventos do setor turístico da Europa. A missão, que ocorrerá entre os dias 10 a 16 de março, tem como objetivo

fortalecer os laços com agentes de turismo e criar conexões que impulsionem o setor turístico no estado, além de consolidar a rota aérea Florianópolis- Lisboa.



A participação na BTL representa uma oportunidade estratégica para Santa Catarina se apresentar ao mercado internacional como um destino turístico diversificado e atrativo. A rota Florianópolis-Lisboa, inaugurada em 2024, já demonstrou resultados expressivos, com um aumento significativo no fluxo de turistas europeus para o estado. Em janeiro de 2025, foram 211 mil passageiros internacionais, e alta de 58% em relação ao mesmo período do ano passado.

Esta é a segunda vez que a Secretaria de Estado do Turismo participa da feira BTL. No ano passado, a presença do Governo no evento marcou o início das negociações que culminaram na inauguração do voo direto entre Florianópolis e Lisboa pela TAP Airlines Portugal. Agora, a missão busca aprofundar as parcerias e ampliar a visibilidade de Santa Catarina no mercado turístico europeu.



A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, destacou a importância da participação na feira e das ações estratégicas que estão sendo realizadas. “Estaremos em Portugal representando Santa Catarina conforme as diretrizes do governador Jorginho Mello, que tem como prioridade fortalecer o turismo como um dos pilares da economia do estado. Promoveremos todo o nosso estado, divulgando todas as regiões catarinenses, do litoral, passando pelo interior e a serra, para impulsionar ainda mais a economia e reduzir a sazonalidade. A rota Florianópolis-Lisboa é uma conquista do nosso governo que já trouxe resultados positivos, e estamos trabalhando para fortalecer essa conexão atraindo ainda mais turistas internacionais para o nosso estado”, afirmou.