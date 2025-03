Atrativos turísticos da Bahia são destaque em veículos de comunicação da França e Portugal

Antes do Carnaval, jornalistas franceses e portugueses estiveram na Bahia, a convite da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), para conhecer atrativos naturais, culturais, religiosos e gastronômicos, visando projetar o destino no exterior por meio de press trips (viagens de imprensa). A vinda dos profissionais já começa a repercutir. Na quarta-feira (5), foi ao ar na TV SIC Notícias, de Portugal, a reportagem da jornalista Paula Castanho, que mostra registros da presença portuguesa em Salvador e no arquipélago de Tinharé, que pertence a Cairu, no baixo sul baiano.

“Há encantos e histórias ancestrais que marcam esta Baía de Todos-os-Santos”, diz a locução no início do vídeo, ao som de percussão afro-baiana e com imagens do Farol da Barra, onde a apresentadora aparece entrevistando o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar. As imagens mostram também o Centro Histórico de Salvador, com a Rua Chile, o Pelourinho e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos; e a Cidade Baixa, que abriga o Santuário do Senhor do Bonfim e a Feira de São Joaquim. A reportagem ainda destaca as belezas de Morro de São Paulo e Boipeba (Tinharé), na zona turística Costa do Dendê.

Com o título “Brasil: viagem mística ao coração de Salvador da Bahia”, a revista francesa The Good Life publicou, no último sábado (1º), a reportagem da jornalista Fanny Liaux Gasquerel. “Entre procissões, Carnaval único e gastronomia mista, mergulhe em uma cidade onde cada detalhe vibra com uma energia única”, convida o texto da matéria, que também ressalta o sincretismo religioso baiano.

Ao longo do ano, a Setur-BA planeja convidar mais jornalistas de diversos países, para que eles conheçam os atrativos da Bahia. “A press trip é uma das ações que desenvolvemos para promover os destinos baianos no exterior, associada à participação nas principais feiras de turismo do mundo e capacitação de operadores e agentes de viagens estrangeiros, nos seus países de origem”, explica o secretário Bacelar.

Fonte: Ascom/Setur-BA