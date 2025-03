Hotéis lotados e faturamento alto: Carnaval movimentou a economia do Paraná

O Carnaval de 2025 chegou ao fim com grande movimentação financeira e de público nos principais destinos que celebram a data. Atraindo grandes holofotes às festividades do Estado, milhares de foliões e turistas frequentaram as programações em Curitiba e nos municípios do Litoral do Paraná. A movimentação também foi benéfica a diversos setores ligados ao turismo paranaense, que registraram aumentos significativos nas vendas e ocupação no período.

A folia do Litoral foi responsável por atrair mais de 1,3 milhão de pessoas ao longo de suas programações, enquanto o tradicional desfile de escolas de samba e a Zombie Walk em Curitiba captaram mais de 70 mil pessoas no último sábado e domingo. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e da Prefeitura de Curitiba.

“A cada ano que passa, o Paraná se torna um destino mais buscado por turistas durante a época de Carnaval, muito por seus atrativos alternativos, boa gastronomia e rede hoteleira preparada”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo. “As empresas do setor no Paraná entendem que nenhuma outra gestão apoiou e desenvolveu tanto o turismo como agora. Isso é importante, porque é a iniciativa privada que carrega o setor, gerando emprego, renda e qualidade de vida à população”.

Segundo o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), o Litoral do Paraná – contando os sete municípios e a Ilha do Mel – teve uma ocupação de 95% em sua rede hoteleira durante o feriado de Carnaval. Ainda segundo o órgão, Curitiba registrou uma média de 80% na taxa de ocupação de seus meios de hospedagem no mesmo período.

A vice-presidente do sindicato, Karla Sottomaior, afirma que a infraestrutura turística, gastronomia e programações gratuitas influenciam os bons números conquistados pelo setor. “O aumento significativo é devido ao fluxo de turistas que buscam aproveitar as festas, atrativos e as belezas naturais dos destinos. Nos últimos anos, a hotelaria do Litoral paranaense tem se preparado para atender uma demanda cada vez maior nessa época. Isso é reflexo também das ações do Estado, com shows, cultura, melhoria da infraestrutura e outras atrações”, explicou.

RESULTADOS NA PRÁTICA– Conforme projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR), a expectativa era de que o Carnaval 2025 gerasse um faturamento de R$ 712 milhões no Paraná, 3,6% a mais que o ano anterior.

Outros dados que reforçavam o grande movimento no Estado durante a folia eram da Prefeitura de Curitiba, que previa um movimento 10% maior na Rodoviária da Capital – na comparação com o mesmo período do ano anterior, com 41 mil embarques e 34 mil desembarques previstos no período.

A movimentação se comprovou dentro de grande parte dos setores ligados ao turismo e entretenimento. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), esses estabelecimentos registraram um aumento de 50% nas vendas durante o Carnaval curitibano, além de um aumento de 20% na contratação de mão de obra temporária.

O presidente da associação, Fábio Aguayo, afirma que o Carnaval curitibano de 2025 foi surpreendente ao setor, segundo ele, um dos melhores de todos os tempos.

“A movimentação foi muito grande. O clima, aliado com as opções variadas de folia, foram responsáveis por atrair muitos visitantes de outras partes do Paraná e do Brasil. Onde haviam empresas do nosso setor, houve movimentação intensa de público, até mesmo com estabelecimentos contratando gente de última hora para atender a demanda”, disse.

Em outro recorte, a Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV-PR) aponta que houve um aumento de 25% na busca de turistas pelo destino Paraná durante o período. É o que explica João Alceu Rigon Filho, presidente da associação estadual.

“Junto aos nossos associados, também notamos um aumento na presença de turistas latino-americanos no Paraná durante o Carnaval. Encaramos isso como uma influência dos voos diretos, que ligam o Estado a outros países. Essa tendência positiva deve continuar em crescimento”, afirmou.

LITORAL EM DESTAQUE– A aprovação, faturamento e grande movimento de turistas no Litoral paranaense vem ao encontro com uma pesquisa realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR). A sondagem de opinião sobre a edição 2024/25 do Verão Maior Paraná, no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste, foi lançada em fevereiro e contou com o trabalho de pesquisadores do órgão e de acadêmicos da temporada.

Na questão da infraestrutura do Litoral, 59,4% dos entrevistados avaliaram a Orla e a faixa de Areia de Matinhos como excelente ou boa. As obras da Ponte de Guaratuba foram avaliadas como importantes ou muito importantes por 82,3% dos consultados, enquanto as obras de implementação de coleta e tratamento de esgoto na Ilha do Mel também foram avaliadas positivamente por 69,4% dos respondentes.

Os maiores índices avaliados como excelentes ou bons pelos turistas e visitantes no Litoral do Paraná foram a segurança pública, com aprovação de 84,4%; gastronomia, bares e restaurantes (70,6%); limpeza das praias (67,1%); e questões relacionadas às informações turísticas (65,2%).

Dados sobre acessibilidade durante a temporada também foram compilados pela pesquisa da Setu-PR. No Litoral, 7,5% dos entrevistados eram ou estavam acompanhados de uma Pessoa com Deficiência (PcD), destes, 60,5% avaliaram a acessibilidade das praias como boa ou muito boa para esse público. Confira a pesquisa completa clicando AQUI .