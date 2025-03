Setur-BA intensifica promoção do turismo baiano no exterior

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) intensifica a promoção internacional do destino Bahia, participando de eventos importantes no exterior. Na quinta-feira (6), o órgão esteve no Meeting Brasil-Europa, no Hotel Santo Domingo, em Madri (Espanha), onde houve a capacitação sobre os atrativos das 13 zonas turísticas baianas, para operadores e agentes de viagens. Na próxima segunda-feira (10), a mesma ação será no Hotel Hilton, na cidade do Porto (Portugal). Os dois países são importantes polos emissores de turistas estrangeiros, que chegam a Salvador em voos diretos de Madri e Lisboa.

Ainda na quinta, a Setur-BA encerrou sua atuação promocional no estande do Brasil, na ITB Berlim (Alemanha), considerada a maior feira mundial da indústria do turismo, envolvendo 190 países e 5,6 mil expositores. Foram três dias de atividades, no Espaço Messe, com a participação de cerca de 100 mil pessoas.

Além de apresentar a diversidade de experiências que a Bahia oferece aos visitantes, a secretaria também se reuniu com agências de viagens, como a alemã Lufthansa LCC, que demonstrou a intenção de fazer negócios no estado. “Temos interesse na Costa do Descobrimento. Queremos oferecer algo novo aos nossos clientes, e a Bahia é diferenciada”, explicou Simon Pfiffner, executivo da empresa.

A Setur-BA ainda promoveu os destinos baianos na Feira Mundo Abreu, no último fim de semana, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. O evento foi marcado por ofertas de pacotes turísticos em diferentes regiões do planeta, com preços e condições de pagamento especiais.

“A cada feira, a Bahia tem despertado um maior interesse nos mercados, pelas inúmeras possibilidades disponíveis para o visitante no destino, com infraestrutura e hospitalidade. Prova disso é que, no Carnaval deste ano, tivemos um crescimento de 16% no número de turistas estrangeiros que participaram da festa, em Salvador e no interior. Por isso, desenvolvemos esse trabalho intenso de divulgação no exterior, para aumentar a nossa participação no cenário mundial”, pontuou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho, que cumpre agenda na Europa.

Fonte: Ascom/Setur-BA