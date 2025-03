Selo Viajantes + Seguras chega a 106 atrativos e reforça apoio do Paraná às mulheres

Celebrado neste sábado (8 de março), o Dia Internacional das Mulheres é uma data que carrega forte cunho reflexivo e de luta por igualdade. Dentro do turismo paranaense, o Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado do Turismo (Setu-PR) e da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), conta com o projeto Viajantes + Seguras. A iniciativa, voltada ao bem-estar do público feminino dentro das atividades turísticas, entrou em ação no final do ano passado e já colhe bons frutos.

Desde o lançamento do projeto e início do edital para inscrições, em novembro de 2024, 106 atrativos, destinos e prestadores de serviços do setor já aderiram à iniciativa. Os resultados já podem ser observados na prática, com atrativos relatando aumento de fluxo turístico graças à participação na iniciativa do Governo do Estado, ou ainda, empresas conquistando maior visibilidade graças à pauta levantada.

A iniciativa reconhece empresas e prestadores de serviços comprometidos com a segurança das mulheres, fomentando boas práticas e trabalhando pela construção de um turismo mais acolhedor, inclusivo e responsável. Além de selo próprio, a ação destaca formalmente as empresas que aderem às suas diretrizes, valorizando aquelas que promovem experiências seguras e responsáveis para as mulheres viajantes.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o selo é mais do que um reconhecimento, é um compromisso real com a segurança das mulheres no turismo paranaense. “Nosso objetivo é fazer do Estado um destino que não valoriza apenas os pontos turísticos, mas que também preza pela segurança de todas as mulheres envolvidas no setor, tanto as viajantes quanto as trabalhadoras que conduzem as atividades turísticas", afirma.

Por meio do projeto, é oferecida uma capacitação gratuita que aborda temas como violência contra mulheres e bem-estar da mulher viajante, com orientações para prevenir e atender casos; protagonismo feminino no setor turístico; e o código de conduta com diretrizes práticas, uma forma de transformar o Paraná em um destino cada vez mais seguro para todo os públicos, em especial às mulheres.

A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, afirma que o Paraná tem se destacado no setor pela segurança ofertada aos viajantes, o que implica também na atenção especial ao público feminino.

“Celebramos o mês das mulheres com uma conquista muito importante: os resultados positivos do projeto Viajantes + Seguras. Essa é a nossa missão, garantir que o Paraná continue avançando na promoção de políticas públicas voltadas ao bem-estar e à segurança do público feminino”, diz a secretária. “O projeto é um grande passo nessa direção e um exemplo de como podemos transformar o turismo e a sociedade com mais igualdade e respeito. Seguimos juntos nessa caminhada”.

NA PRÁTICA– O Parque de Natureza Buraco do Padre vem registrando um aumento no número de turistas mulheres desde a adesão ao projeto. Localizado no Distrito de Itaiacoca, em Ponta Grossa (Campos Gerais), o atrativo reforçou seu compromisso com o público feminino, tornando-se um destino ainda mais acolhedor.

“Por estarmos em um ambiente natural, uma Unidade de Conservação, a iniciativa transmitiu mais segurança para as viajantes, sobretudo as que fazem roteiros solo. A partir do projeto, conseguimos orientar a nossa equipe para lidar com situações relativas às turistas mulheres, garantindo mais segurança, inclusão e qualidade”, diz Álvaro Fernandes Dias Filho, gestor do Buraco do Padre.

O parque também adotou o Programa de Prevenção sugerido pelo Governo do Estado, que inclui protocolos específicos para oferecer suporte às visitantes. “Essa é uma política pública extremamente necessária, que volta os olhares às visitantes solitárias, em grupos de excursão e até mesmo às nossas colaboradas. Seguimos os protocolos que garantem a segurança do público feminino”, explica a supervisora de Trilhas do Buraco do Padre, Renata Schafranski.

Quem também aderiu à iniciativa e se comprometeu efetivamente com a pauta feminina foi o Parque Estadual de Vila Velha . Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o atrativo é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

“Percebemos que o selo é um fortalecedor e estreitador de laços junto às mulheres, que veem no parque um ambiente seguro, o que facilita o protagonismo feminino no turismo. Isso permite que as experiências que oferecemos sejam desfrutadas com tranquilidade, fortalecendo ainda mais essas iniciativas”, disse Leandro Ribas, gestor da Soul Vila velha.

O projeto tem dado retorno positivo também aos empreendedores do setor, como explica Vanessa Campos, sócia do Zeppelin Old Bar, de Foz do Iguaçu, Oeste do Estado. Ela diz que aderir ao projeto demonstra o posicionamento da empresa diante do tema, ajudando na captação de clientes, graças ao compromisso do local.

“A iniciativa é de extrema importância para todos, mas em Foz do Iguaçu, por ser uma cidade muito turística, a visibilidade desta ação é ainda maior. O selo veio para somar em nosso estabelecimento, porque já seguimos a Lei Nº 5.423/2024 (Protocolo Não É Não) e temos um projeto próprio do bar, chamado o Drink é Delas. Todas essas ações visam a segurança e proteção de qualquer mulher que esteja em vulnerabilidade”, explicou.

Em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, a Chácara Invernada é um refúgio de camping que oferece uma experiência imersiva na história local. Com espaço exclusivo para escaladores, é possível acessar 12 setores que juntos somam mais de 500 vias de escalada tradicional e esportiva. O espaço também faz parte do projeto Viajantes + Seguras.

“Eu espalhei o selo por várias partes do camping, como nos banheiros e nos murais, locais onde todos observam essa informação. As mulheres me parabenizam quando veem que somos parte do projeto, ou seja, o público feminino gosta de saber que há esse tipo de ação e posicionamento dentro do atrativo. Essa é uma iniciativa muito importante segundo as visitantes”, contextualiza a proprietária da Chácara Invernada, Cinara de Souza.

PROJETO– Por meio do projeto, os participantes aprovados pela Comissão de Avaliação recebem o Selo Viajantes + Seguras, simbolizando seu compromisso com a segurança das mulheres no turismo. Se inscreva clicando AQUI .

A participação é voluntária e gratuita, abrangendo um público diversificado de empresas ligadas ao setor turístico. Entre as atividades contempladas estão Hospedagem (hotéis, pousadas, hostels e afins); Alimentação e bebida (restaurantes, bares, cafeterias); Eventos e entretenimento (espaços para shows, eventos culturais, entre outros); Guias de turismo e agências especializadas; Transportes turísticos e demais serviços relacionados ao setor.