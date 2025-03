Bahia se despede dos turistas em clima de festa e convida para o São João

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) encerra as ações no Carnaval da Bahia 2025 promovendo a ação “Até Breve”, nesta Quarta-feira de Cinzas (5) e na quinta (6), no aeroporto de Salvador. Com apresentação de trio de forró e quadrilheiros, na área de embarque, a iniciativa é para agradecer aos turistas pela participação na folia baiana e, ao mesmo tempo, convidá-los para retornar no São João, em junho.

“Queremos mostrar que, além do maior e melhor Carnaval de rua do mundo, a Bahia tem outra grande festa, realizada em praticamente todos os 417 municípios baianos, que é a maior comemoração junina do Brasil”, explicou a coordenadora do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) da Setur-BA, Patrícia Seabra.

De volta para casa depois de uma semana atrás do trio elétrico ou de blocos afro, turistas nacionais e estrangeiros não resistiram ao forró e alguns dançaram coladinhos, além de tirar selfies e fazer vídeos.

“Não conhecia o Carnaval de Salvador. Fiquei mais na Barra, acompanhando os trios, e foi muito legal. Mas o forró eu conheço bem, porque danço o ritmo na Alemanha. Muitos alemães gostam de forró. O São João da Bahia eu ainda não conheço, mas, quem sabe, eu venha conhecer este ano”, disse o engenheiro alemão Theo Schänfisch, 28 anos.

“Há 30 anos, eu não passava o Carnaval aqui e a festa está cada vez melhor, principalmente, a segurança e limpeza, que me impressionaram muito. Passei um dia no circuito Barra-Ondina e dois no Campo Grande. No Rio de Janeiro, não temos muito a cultura do São João, mas eu gosto de forró e tive vontade de conhecer a festa, com esse movimento aqui no aeroporto”, relatou a advogada carioca Renata Néri, 52 anos.

“Foi excelente. Vi Saulo, Timbalada e Xandy. A julgar pelo Carnaval, a festa junina baiana também deve ser fabulosa”, completou o professor mineiro Wellington da Silva, 39 anos.

Em 2024, o São João da Bahia registrou mais de 1,7 milhão de visitantes, com receita de R$ 2 bilhões, um resultado histórico.

Fonte: Asom/Setur-BA