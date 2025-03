Bancos reabrem nesta Quarta-Feira de Cinzas, a partir de meio-dia

O atendimento nos bancos de todo o país será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (5), a partir das 12 horas (horário de Brasília) , com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15 horas, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

Como não houve atendimento presencial nas agências bancárias na segunda-feira (3) e na terça-feira (4), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explicou que os boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) – que venceram durante o feriado bancário– poderão ser pagos sem a incidência de juros e multa nesta quarta-feira. No período de carnaval não houve compensação bancária, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível, a TED bancária.

No entanto, no caso dos tributos e impostos que não tiveram as datas de vencimento ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, os clientes devem ter feito o pagamento antecipadamente, para evitar a cobrança extra.

Durante o carnaval, os canais digitais dos bancos, como sites e aplicativo, acessíveis em celulares e computadores, e as áreas de autoatendimento nas agências estiveram disponíveis. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, também pôde ser feito normalmente.