Sobre rodas: parte do Rally Transparaná, Expedição Peabiru atravessa o Estado

Começou neste domingo (2) o Desafio Peabiru, evento ligado ao segmento do turismo sobre rodas. Reunindo entusiastas da vida na estrada e veículos de época, o roteiro partiu de Guaíra, na região Oeste, e deve seguir ao longo da semana por diversos municípios paranaenses, movimentando as economias locais. O evento conta com a participação e apoio institucional do Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do setor no Estado. São cerca de 15 veículos participando do Desafio Peabiru.

Organizado pela Expedição Peabiru, a programação é uma das categorias do Rally Transparaná, grande evento sobre rodas que conta com apoio do Governo do Estado. A expedição, porém, não é focada na competição, mas sim na modalidade de passeio, com o diferencial dos veículos, onde são usados meios de locomoção antigos, produzidos até no máximo o ano de 1992.

Os participantes da expedição sobre rodas devem passar ao longo da semana por municípios como Peabiru, Guarapuava, Telêmaco Borba, Siqueira Campos, Curitiba e encerramento em Guaratuba, no Litoral paranaense, no próximo domingo (9).

Júlio Guidolin, organizador do Desafio Peabiru, comenta que o propósito da expedição é conhecer o turismo paranaense por outro aspecto, valorizando os locais menores e com menos movimentação turística, um dos fatores que, segundo ele, fazem a diferença no segmento sobre rodas.

“Viajamos por cidades e estradas menores, fugindo do turismo massivo. Isso é uma boa oportunidade para descobrir caminhos e atrativos novos do Paraná. Queremos ver como é o interior, atravessando todo o Estado, de Guaíra a Guaratuba, uma oportunidade de conhecer muitos locais interessantes, porque é isso que os excursionistas valorizam”, disse.

TURISMO SOBRE RODAS- O Turismo Sobre Rodas pode ser definido pela utilização de carros, motos, bicicletas, motorhomes, trailers e outros meios de transporte terrestres com a finalidade de movimentação turística. É o que explica Irapuan Cortes, o diretor-presidente do Viaje Paraná.

“Alguns dos fatores mais importantes para este tipo de turista são a apreciação de paisagens, a fuga do tráfego, o contato mais próximo com a natureza e a visita de locais históricos. Para os participantes deste segmento, pilotar é um hobby, o que acarreta em uma mudança de motivações. O uso desses meios de transporte para viajar passa a ser a intenção primária dos turistas, enquanto o destino a ser visitado se torna o motivo secundário”, disse.

“Essa é uma boa oportunidade de conhecer e turistar pelo Paraná de uma forma diferente, passando por diversos atrativos e municípios. Também estarei participando do roteiro, no trecho final, de Curitiba ao Litoral, mostrando como é importante valorizar essas iniciativas”, completou o diretor-presidente.

PARTICIPANTES- Os participantes da expedição são de diversas partes do Paraná e do Brasil, que se encontraram com um propósito em comum: realizar um roteiro sobre rodas atravessando o Paraná de Oeste a Leste.

De Curitiba, Cibele Koga vai fazer a expedição com uma motocicleta de época, uma Lander XTZ. Para ela, o diferencial é a sensação de exploração, aliada à segurança.

“Isso é muito bacana, porque nós conhecemos o Paraná, incentivamos o turismo e nos divertimos. O Paraná é perfeito para este segmento, o sobre rodas, porque o Estado é seguro, não há perigo. Esse evento é fantástico, eu adoro”, disse.

“Essa é uma categoria nova, onde vamos conhecer muitas cidades do Paraná por estradas alternativas, simultâneo ao Rally TransParaná, que também atrai muitos turistas que gosta dessa aventura aliado ao turismo”, afirmou o participante Cristiano Sichieri.

PEABIRU - O roteiro da Expedição passa por locais que fazem parte dos Caminhos de Peabiru, uma rota ancestral, que ligava o Litoral do Paraná até o Peru. A Rota atravessa o Estado passando por 84 municípios, de Foz do Iguaçu e Guaíra a Paranaguá, com trajetos também em outros estados do Brasil e países.

O caminho foi utilizado por diversos povos indígenas, como os Guarani, Kaingang, Xetá e, depois, por exploradores europeus, jesuítas e incas. Atualmente, o Governo do Estado conta com um projeto para estruturação do caminho, o Projeto Rota Turística Caminhos de Peabiru. Saiba mais AQUI

RALLY TRANSPARANA- O evento teve início em 1º de março e chega em Guaratuba, no Litoral, no dia 8, percorrendo mais de 2 mil quilômetros por trilhas e estradas do Paraná. Mais de 300 veículos participarão do evento, que integra os Jogos de Aventura e Natureza.

Ele é promovido pelo Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da SEES e com apoio da Federação Paranaense de Automobilismo, da Federação Paranaense de Motociclismo, do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025.